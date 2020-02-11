「吹哨人」的命運：李文亮已死！蔣彥永何在？

（德國之聲中文網）"如果17年後的今天沒人記得蔣彥永，誰能斷言17年後還會有人記得李文亮？"有中國網民在微博上這樣問到。

因為在微信群裡討論疫情而被警方訓誡的醫生李文亮，成為這次新冠病毒疫情的標志性人物之一。而他的去世，更是在中國社交媒體上掀起一股哀悼"吹哨人"，質疑政府信息政策的浪潮，有人稱之"微信圈國葬"。

在這個時候，另一個名字也被不少人想起和提起--蔣彥永。

揭露"非典"一戰成名

2003年4月，曾任中國解放軍301醫院外科主任的退休醫生蔣彥永不滿時任衛生部負責人張文康隱瞞"非典"（SARS）疫情，而向媒體投書揭露他所掌握的病例數量等信息，希望引起官方重視。

此後這一消息被國際媒體披露，引發強烈反響。最終，時任中共總書記胡錦濤要求不得瞞報疫情，張文康被免去衛生部黨組書記職務。

直到此時，外界才得知非典疫情的嚴重性，中國政府也全面動員抗擊疫情。盡管如此，非典依然在全球範圍內造成800多人死亡，其中中國大陸300多人，在比鄰疫情爆發地點廣東的香港也有近300人喪生。

"抗疫鬥士"失去人身自由

與李文亮命運不同的是，年近90的蔣彥永依然在世，但非典過去17年後，當年和他齊名的鐘南山在"新冠疫情"爆發後再次成為萬眾矚目的"抗疫鬥士"，蔣彥永的名字卻不再出現在官方媒體上，甚至人身自由也遭到了剝奪。

英國《衛報》最近一篇報道引述蔣彥永的一位密友稱，中國官方去年4月開始切斷了蔣彥永與外界的聯系，並限制他出行。因為此前蔣彥永寫信給中共最高領導人要求平反六四。

蔣彥永的妻子華仲尉確認了丈夫遭到軟禁的消息。她對《衛報》記者表示："他（蔣彥永）不可以聯絡外人。他在家。他沒有（與外界）聯絡方式。"蔣彥永身體和心理狀況都不好，去年曾因為肺炎住院治療。除此之外，她表示不方便透露更多情況。

蔣彥永的好友對《衛報》表示，蔣彥永去年4月在自己曾供職60余年的301醫院住院，期間遭到嚴密看管，不准家人探視。蔣彥永出現焦躁情緒，在經過藥物治療後導致記憶嚴重受損。此後官方還嚴格限制他的行動。

這並不是蔣彥永第一次觸怒官方。2004年，也就是因為揭露"非典"疫情而名聲大噪之後的第二年，蔣彥永就上書官方，要求平反六四民主運動，被當局拘禁7周，名義是"參加學習班"。後來獲准回家，但實際遭到軟禁，直到2005年3月。期間要求前往美國探望女兒的申請也遭到拒絕。

其實，在非典疫情期間以及之後的一段不長的時間裡，蔣彥永並不是中國媒體上的禁忌人物。2003年非典疫情結束後不久，商業媒體《三聯生活周刊》曾對他有長篇人物報道，標題是"蔣彥永:人民利益高於一切"，其中詳細記述了他揭露非典疫情的前前後後。

蔣彥永究竟為何要甘冒風險，揭露疫情？報道引述蔣彥永接受他人采訪時說過的一段話給出解答："我是為了國家的利益，為了老百姓的利益。SARS也絕不是中國一個國家的事情。如果不能迅速控制，受害的不只是北京、中國，也是全世界，所以我一定要說這個問題。"報道引述當時采訪記者稱，蔣彥永說這句話時"禁不住流下眼淚"。

中共黨報《人民日報》的網站上也轉發了《中國經營報》在2003年5月刊登的評論文章，標題是"低調處理蔣彥永？"作者質問輿論為何迥避談論蔣彥永，或是在有意無意地低調處理蔣彥永。"是因為蔣彥永'不守紀律'嗎? 是因為蔣彥永揭了我們的瘡疤嗎? 是因為蔣彥永揭露了我們的醜聞嗎?我們試想一下，如果蔣彥永按照紀律向衛生部揭露部長張文康的造假行為，那將是一個什麼結果?"

這些報道至今仍在中國互聯網上流傳，而在社交媒體平台微博上搜索"蔣彥永"也可以找到許多關於他的消息和評述。

"在2003年中國抗'非典'歷史中，會有越來越多的人記住這個名字。" 《三聯生活周刊》當時的文章中寫道。

隨著這些文章在微博上流傳的還有一張照片，是蔣彥永和以揭發艾滋疫情而知名的高耀潔在交談。這張照片被網管大量刪除。中國社會活動人士胡佳在推特上表示，這張照片是他在2004年2月拍攝。當時是蔣彥永和高耀潔第一次也是唯一一次會面，兩人"一見如故相談甚歡"。

胡佳在推特最後寫道"現在高耀潔教授流亡美國多年，蔣彥永教授被管控在京。這代表了中國共產黨對真相的態度。"

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