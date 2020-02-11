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防疫升級／北京上海連封小區 習首視察

聯合報 / 記者羅印冲、賴錦宏／綜合報導
中共總書記習近平昨首度到基層視察新冠肺炎疫情防控，他全程戴著口罩與北京市民打招呼。 （新華社）

隨著企業開工、返城人潮出現，北京上海疫情防控壓力升級，北京昨宣布實施社區（小區）封閉管理，上海也同步跟進，目前大陸四大直轄市包括重慶、天津至此全採封閉式管理。疫情趨緊，中共總書記習近平昨現身北京朝陽區，全程戴口罩視察防疫，這是疫情爆發以來，習首度到訪社區和醫院考察疫情。

其實早在北京正式宣布實施社區封閉管理之前，北京和上海等地的主要社區和居委會就已對所在的社區實施封閉式管理，管控外來車輛和人員，因此宣布後的市容沒有太大變化。

北京民眾表示，他居住的社區每天進出量體溫，朋友到訪要親自到小區門口接，非小區內的車不准進入。上海市台協常務副會長李崇章也表示，他居住的社區一月底已實施封閉式管理，連快遞員、外賣小哥都不准進入。

此外，北京和上海等沿海大城市也都規定，自外地返城的民眾，尤其是疫情嚴重的省市返回者，都要在家先自我隔離十四天，才准許外出。封閉小區管控措施，是目前大陸最多地方採用的管控措施，截至目前有北京、上海、深圳、廣州等一線大城市，以及遼寧省、江西省等，都實施社區封閉管理。

昨天前往社區和醫院考察疫情防控的習近平，這是他繼五日與到訪的柬埔寨總理洪森會談後，再度公開露面；在此之前，他曾在大陸官媒鏡頭下「消失」一星期，引發外界議論。

根據大陸央視畫面，習近平和陪同官員不論是在室內聽取簡報、與官員舉行視訊會議或者在戶外與民眾打招呼，都全程戴著口罩。特別的是，醫護人員對習量體溫，不是量額頭或耳溫，而是量手腕。習近平特別強調「首都保衛戰」，表示「北京作為首都，做好疫情防控工作責任重大」，要做好外防輸入、內防擴散，盡大可能切斷傳染源，盡最大可能控制疫情波及範圍。

據大陸官方數字，截至十日晚間八時，大陸累積確診四萬○二六一例，死亡人數增至九○九例。大陸外交部昨首度透露，截至二月十日，共有廿七名在中國大陸外國人確診，三人治癒出院，二人死亡。

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