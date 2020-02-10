武漢書記稱肺炎重症患者均已入院 媒體當面吐槽

中共武漢市委書記馬國強今晚聲稱，直到8日，全市確診的武漢肺炎重症患者仍有1499人未能入院治療，今天中午已全數入院。但隨即被媒體當面吐槽，直指仍有家屬反映重症患者入院依然困難。

馬國強同時宣示，武漢下一步目標，是要在明天完成全市所有疑似病例的檢測。

綜合中國媒體報導，湖北省政府今晚舉行武漢肺炎防控例行記者會。馬國強在出席時說，武漢市展開了全民健康普查，截至9日共清查了3371個社區及村，共計421萬戶、1059萬人，接受清查的人口比重達99%。

馬國強說，經過清查，8日仍有1499名武漢肺炎確診重症患者未能入院治療。經「努力開拓病床」全力收治，今天中午這1499名重症確診患者全部入院。

然而，隨即有媒體在發問時當面質疑，指馬國強雖然提到1499例重症患者已經入院，但一些家屬透過電話向媒體反映，「有些重症患者入院困難，究竟還有多少患者沒有入院？如何實現『應收盡收』的目標」？

馬國強則回答，透過「昨天、今天的努力，把他們引導到非定點醫院進行簡單的治療和隔離，同時加快檢測。確診後隨著病床的不斷拓展，我相信他們的收治會加快，入院會加快」。