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武漢肺炎／「封閉式管理」不等於封城 陸復工增爆發風險？

香港01 / 趙觀祺／撰文
2月10日是春節過後、湖北省外的首個復工日。多地迎來「返程潮」。（中新社）

2月10日，內地各大城正式「復工」，在經歷約兩星期的「隔離」後恢復經濟活動。與此同時，北上深廣等一線城市卻實施「封閉式管理」，引來海內外關注，猜測疫情是否仍舊嚴峻，而中央又為何會作出復工的決定。

國家衛健委最新數據顯示，2月9日，內地的新型冠狀病毒肺炎個案確診累計40171宗，累計治癒出院3281宗，累計死亡病例908宗。內媒指出在湖北省以外，單日新增確診病例數目連降6日，回落至2星期前水平。

「一刀切圍堵」轉為「分流疏導」

在華文傳媒之中，不少人將「封閉式管理」和「封城」等量齊觀，大標題帶出的訊息是，北上深廣的疫情嚴峻，事隔兩星期終於走到武漢式封城這一步。沒錯，各大一線城市仍需要步步為營，官僚的慣性「語言藝術」也一直存在，不過就政策論政策，封閉式管理的確不等於封城。

不論講那一種「封城」，最基本是大幅中斷內外交通，全民在自願或強制下「自我隔離」，全域進入死城般的「戰時狀態」，一線城市的做法顯然不符合這定義，實際是各大城市已經開始恢復交通運輸，容許外來人口「返城開工」。

北上深廣的「封閉式管理」，重點其實不在乎三個，一是在各公共場所加強偵測檢疫，理所當然之至，二是在小區出入口微觀管控，以期減低跨社區傳播，並減低檢疫工作的難度，三是安排企業分批復工，並勸籲僱主指示外來僱員「錯峰」回城，以減低人流增速及感染風險。

「隔離令」各處縣市各處例

按官方想法，大概是國家不可能無限期停工停產停學，湖北省外度過了14天的病毒潛伏周期，國民亦已獲得充份警告，須自覺做好防護措施，那麼政府的責任就是確保資源供應、局部恢復社會運作和推行有效防疫措施，因此有必要由一開始「一刀切圍堵」，轉變為「分流疏導」。

傳媒之所以理解「封閉式管理」為「封城」，原因之一是「封閉式管理」在各地都有不同形態。在重災區浙江溫州，由2月1起規定，每個家庭每2天只可派1名成員採購必需品，轄下樂清市更實施貨真價實的「封城」；在江蘇無錫，政府規定「勸返」來自湖北、浙江、廣東、河南、湖南、安徽、江西等7個省份的外來人員。

中國幅員廣大，基層政府應急時有「自發行動」，如之前自行封路，到了落實政策時亦會保留因地制宜的彈性。重慶同樣推行「隔離令」，用字卻寬鬆得多，只規定「住戶定期派1人外出採購物資」，並且未有如溫州般明文指定，只有公共機關和事關國計民生的企業才可以「復工」。

前線官員暫持謹慎態度

上述情況是很常見的「央地互動」，中央部委發出概括方針，既要防疫又要復工，要怎麼做就取決於地方政府。各級地方政府亦自有盤算，例如一開始浙江杭州和寧波採取較嚴厲的「封閉式管理」，到了9日浙江省政府就發出「責任令」，表明不得擅自升級管控措施，「原則上不得限制普通居民正常出行」。

防疫現在是天字第一號政治任務，假如淪為另一個武漢的話，可不是烏紗不保那麼簡單，因此至少迄今為止，前線官僚「分流疏導」的方式都較為謹慎。例如深圳作為一線城市，理論上更有意欲重啟生產秩序，但經政府專家審視後，為免數以萬計工人聚集導致不測意外，也特意推遲富士康的復工日期。

無論如何，大規模「返城開工」必然帶有風險，風險高低當然有「人為因素」。離不開前線官員的判斷力和執行力，也離不開國民的公共衛生意識。不過在自律之外，始終新病毒存有許多未知數，例如中國專家最近便指病毒潛伏期最長可達24天（中位數是3天），遠超最初估算的最長14天，所以對於未來兩星期的疫情仍然不可過於樂觀。

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文章授權轉載自《香港01》

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