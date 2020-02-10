年前大擺筵席 武漢百步亭社區感染嚴重住戶求救

武漢肺炎疫情被隱匿期間，大擺「萬家宴」酒席的武漢百步亭社區，目前面臨多人感染、但救濟物資過門不入的危機。有當地居民昨夜起透過網路緊急呼籲，希望外界重視，不要被有色眼光看待。

百步亭社區為大樓型住宅密集區，住戶多達4萬戶。綜合中國媒體報導，暱稱「野孩子hanniblo」的網友9日深夜在新浪微博發文，指自己是在「絕望中寫這些」，目前百步亭處於「無人管的境地」。因為舉辦「萬家宴」，導致很多人感染了武漢肺炎。

這名網友表示，「武漢市的相關領導為掩蓋百步亭有很多人感染這個病毒的真相，百步亭一個網格（社區內再分劃的單位）一天只給一個核酸檢測的名額，大量疑似和發熱病人至今還在家，沒有集中隔離，甚至還有重症病人四處奔波求救」。

他還指控，「我們聽說武漢市直接放棄了百步亭」，「百步亭這邊感染人數超過了預期，江岸區政府不敢報」，「旁邊的後湖街道每天都有物資發放，人力補充，唯獨沒有百步亭社區。我們百步亭居民在絕望中，希望中央政府知道我們百步亭的現狀，求求你們！救救我們百步亭的居民」。

這篇貼文發出後，在新浪微博被廣為轉發超過10萬次，但武漢乃至於中國官方，目前尚未對貼文中指控的內容作出回應。至於其他網友，多半給予加油打氣，但也有人質疑他「聽說武漢市直接放棄了百步亭」的依據為何。

這名網友今天上午再度貼文表示，發文的初衷是為了把社區裡的情況說出來，希望能有改善。百步亭是「風口浪尖，外界對我們有很多不滿的聲音，甚至是責怪」。他只想說，大多數百步亭的普通居民「承受著比外界更大的風險和心理負擔」。

他再度指控，「這種時候，我們只能寄希望於最貼近的『組織』，但是居委會，物業（社區管理業者）的所作所為真的讓人失望」。

但這名網友也說，「萬幸，有群可愛的鄰居，在小區物業沒有任何幫扶作為的情況下，自發組織團購菜品、生活物資，還在條件允許的情況下幫助小區內獨居老人。說實話，住進來十來年，第一次感受到小區的溫暖」。

中國媒體先前報導，百步亭社區自2000年起，每年都會在農曆春節前舉辦「萬家宴」，由4萬多住戶單獨或共同製作1萬多道菜品供社區居民集體品嚐。今年則是在1月18日舉行，當地媒體並曾廣為報導。