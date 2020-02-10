武漢肺炎 香港2人拒隔離且失聯遭通緝

香港自8日凌晨起對任何中國大陸入境者實施強制隔離檢疫14天。據公布，至今有9人違反相關措施，其中2人更因失聯遭警方通緝。

香港食物及衛生局長陳肇始今天在防疫記者會上說，港方實施相關措施後，過去2天自大陸入境的人數大幅下降，其中有1193人需要接受檢疫，9成是港人。

她說，警方曾突擊檢查167名在家中接受隔離者，發現有9人沒有全天留在居所，已向其中7人發出警告並通緝另外2名失聯者。

據公布，任何違反隔離檢疫的人可以被判監半年或罰款港幣2.5萬元（新台幣約9.7萬元）。

另外，衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上公布，香港今天再有2宗新型肺炎確診個案，累計病例達38例。

醫管局總行政經理何婉霞說，在現時確診的38例中，除1人死亡外，其餘37人住院治療中，其中4人情況危殆，1人情況嚴重，32人情況穩定。