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假陰性屢傳…專家建議CT列診斷依據

世界日報 / 中國新聞組／北京10日電
香港文匯報導，國家衛健委雖在早前將CT影像醫學的臨床表現納入診斷標準（僅限湖北省），但是對於影像醫學表現不是特別典型的病例的診斷，仍然很大程度上依賴於核酸檢測的結果。 中新社

新型冠狀病毒肺炎相當詭譎多變，中國多地近日出現多起核酸檢測「假陰性」情況，甚至達到「三陰」、「四陰」。身處抗疫一線的武漢大學中南醫院影像科副主任張笑春建議，應以肺部電腦斷層掃描（CT）影像作為目前新冠肺炎診斷的主要依據。

香港文匯報導，國家衛健委雖在早前將CT影像醫學的臨床表現納入診斷標準（僅限湖北省），但是對於影像醫學表現不是特別典型的病例的診斷，仍然很大程度上依賴於核酸檢測的結果。

報導指出，北京某三甲醫院呼吸科醫生曾表示，常規對疑似患者進行兩次咽拭子核酸檢測，如果出現一次陽性則確診，如出現兩次陰性，則基本可排除感染。三次咽拭子新冠病毒核酸檢測均為陰性，說明病毒隱匿性很強。

北京大學人民醫院呼吸內科主任高占成，昨日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，任何病毒的核酸檢測檢出率都不可能是百分之百，疑似病例若初次檢測結果陰性，則將按照現行診療方案，在定點醫院隔離治療，嚴格觀察。

「有經驗的醫生都知道，核酸檢測是有漏洞的。」一名武漢三甲醫院影像科醫生曾對財新網表示，此前由於醫院床位不夠，一些CT有著明顯病毒性表現的病患，核酸卻是陰性，因此無法收治入院「放了回去」，沒有切斷傳播源，結果加劇家庭和社區間傳播。

據報導，張笑春建議CT影像作為目前新冠肺炎診斷的主要依據。但張笑春也強調，核酸檢測依然是最終病原學診斷的「金標準」，其病原學證據是無可替代和不容置疑的。

她建議，在做核酸檢測的同時進行肺部CT影像檢查，將肺部CT呈現急性炎症徵象的患者，按照「疑病從有」的原則及早收治。

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