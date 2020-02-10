別跟防疫人員搶…北京嚴令：公職人員禁戴N95口罩

北京市昨日召開新冠肺炎疫情防控工作發布會要求，全市公職人員在一般情況下不得佩戴N95醫用防護口罩，對奮戰在一線的醫護人員和防疫人員最有效地補給和實際支持。

人民日報報導，北京市人民政府副秘書長陳蓓表示，疫情發生以來，N95醫用口罩成為廣大醫護人員和防疫工作者最為急需的防護物資。從現實情況來看，醫務人員對N95醫用口罩需求還是有缺口。

因此，北京要求全市公職人員在一般情況下不得佩戴N95醫用防護口罩。公務人員每節約一個N95醫用口罩就是對奮戰在一線的醫護人員和防疫人員最有效地補給和最實際的支持。在這個意義上來說，口罩所體現出來的不是單純的物質價值，而是恪盡職守的職責要求和大愛於民的情懷。

陳蓓呼籲，首都的公職人員在這場防疫的攻堅戰中，都要積極參與，堅守維護好人民群眾的生命安全和健康，用力量和責任抵御病毒的傳播，打贏這場沒有硝煙的攻堅戰。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，希望大家記住一個原則，就是在密閉空間、人群聚集的場所，以及在人與人之間近距離接觸時，這個時候就佩戴一次性醫用口罩。