無視檢疫人員勸告拒戴口罩 醫院副院長火速遭停職

河南省新鄭市第三人民醫院副院長楚明輝，8日晚回家途中在龍湖雙湖大道疫情卡點接受檢查時與檢疫人員發生爭執，多次無視勸告，拒絕戴上口罩，且直嗆檢疫人員「我就是不戴」；當局介入調查，楚明輝現已被停職。

香港01報導， 網上流傳視頻顯示，檢疫人員要求一名身穿黑色羽絨的女子將口罩戴好，但對方卻表示「我不戴」，當檢疫人員問「妳憑甚麼不戴？為甚麼不戴？」，她又說一次「我不戴，我不想戴」，同時要求檢疫人員不要拍攝；女子隨後自稱是新鄭市一間醫院的高層，檢疫人員於是追問「就妳自己可以不守規矩嗎？」她卻謂「你就說我不守規矩吧。我就不戴，我不戴口罩，難道說我會比你還不懂的嗎？」

視頻上網後引發熱議，網友狠批自私，「不能理解，作為醫護人員，身為院長，不戴口罩，語氣還這麼強硬，簡直就是給其他醫務人員抹黑」、「以為有權就不被感染嗎」、「一將無能，累死三軍，這醫院的領導怎麼任性，怎麼帶得好兵」。

新鄭市委昨日透過微信公眾號發表聲明，稱新鄭市委高度重視，並對此事進行了初步調查核實：2月8日晚上10時，新鄭市第三人民醫院副院長楚明輝從集中留觀隔離點結束工作返家途中，在龍湖雙湖大道疫情卡點接受檢查時，與卡點檢疫人員發生爭執，拒戴口罩，存在不當言行，造成了不良影響；新鄭市衛健委已經責成新鄭市第三人民醫院暫停楚明輝副院長職務，新鄭市紀委監委已成立調查組進行調查。