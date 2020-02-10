「氣溶膠」傳播？專家：飛沫傳染為主

上海市民政局副局長曾群日前表示，新型冠狀病毒肺炎除可透過飛沫、接觸傳染，還可以透過「氣溶膠」傳布，即空氣傳播。對此，兩岸專家均持懷疑態度，北京大學環境科學與工程學院教授、生物氣溶膠研究專家要茂盛表示，在附近沒有近距離患者飛沫時，健康人因氣溶膠感染的機率比遇到交通事故都低。而台灣中央流行疫情指揮中心執行官周志浩說，目前為止，根據文獻仍認為新冠肺炎以飛沫傳染為主，但若經由空氣傳染會「非常麻煩」，匡列接觸者方式和防疫作為都須調整。

「氣溶膠」是中國用語，指「aerosol（氣霧）」傳播，指病毒可隨著空氣飄散感染，也就是空氣傳染。

綜合媒體報導，要茂盛表示，病毒氣溶膠會在開放環境中快速稀釋，濃度顯著降低，活性受到影響，被吸入的幾率與劑量都大幅度減少。東南大學能源與環境學院教授、中國環境學會室內環境與健康分會副主任委員錢華則表示，普通市民只要做到勤通風、勤洗手、戴口罩就可。他又提醒廁時要先蓋上馬桶蓋；搭電梯也要戴口罩、小心觸摸按鈕。

另據本報系聯合報報導，台大醫院小兒部主任暨兒童感染科主任黃立民表示，學理上只有空氣傳播和飛沫傳播，「氣溶膠傳播」是中國自創名詞，只是想表達傳播範圍大於兩公尺，介於空氣和飛沫傳播的距離；根據研判只有在特定的狀況，例如在空調下游出現傳播範圍擴大的現象，目前仍沒科學證據。

黃立民表示，若新冠肺炎可透過空氣傳播，則必須人人戴Ｎ95口罩、根本防不了，因為搭機時整架飛機或人在隔壁房間都可能被感染。但目前台灣仍可以防新冠肺炎，代表不是空氣傳染。