熱風吹30分鐘 科研論文：吹風機讓口罩「重生」

復旦大學上海醫學院教育部、衛健委醫學分子病毒學實驗室，聯合公共衛生學院共同進行了「安全、快捷再生一次性醫學口罩」的實驗研究。研究顯示，使用後的一次性醫學口罩，以家用保鮮袋包裹，家用電熱吹風（吹風機、風筒）處理30分鐘後可再次使用，不影響其原有的濾過截留效果，並可滅活污染的病毒。

中新網報導，研究已在《微生物與感染》雜誌在線發表，實驗研究推手、中國工程院院士聞玉梅表示：「在非常時期，民間可以採取這一簡便技術，但不適合於其他時期或醫用單位。」

據了解，在病毒實驗中，科研人員用活流感病毒模擬冠狀病毒，在安全實驗室內，將細胞培養的病毒定量後滴在口罩上，造成人為污染。經用烤箱或熱電吹風處理後，再取口罩表面的病毒進行細胞培養，觀察病毒引起的細胞病變及定量檢驗病毒核酸。

結果顯示，烤箱56℃及熱電吹風30分鐘後，對口罩的濾過截留功能均無顯著影響；經熱吹風30分鐘後，病毒幾乎完全被滅活，與沒有病毒的對照標本相當。而烤箱56℃30分鐘，由於標本外包有錫盒，未能完全滅活病毒。因此，研究證明「一次性醫學口罩使用後，用電熱吹風處理30分鐘後可以再生，不影響其原有的功能。」此外，研究團隊還測定過電吹風「高檔」，一分半即可達到65℃。

86歲高齡的聞玉梅，日前參加上海市新冠肺炎疫情防控系列新聞發布會時，曾堅定地表示：「大多數的流行病學專家、病毒學專家、臨床學專家都認為疫情不會一直持續下去。歷史上從來沒有一個傳染病把某一個國家的人打倒，它總是有一個過程或者有一個恢復期。」