新冠病毒來自中國生化實驗？崔天凱斥陰謀論者「發瘋」

導致武漢肺炎疫情迅猛發作的新型冠狀病毒究竟源自何處，近日傳言紛諑。中國駐美大使崔天凱9日痛批病毒是由武漢生化戰實驗室流出的說法「完全發瘋」、「絕對瘋狂」，並警告此說會挑動種族歧視及仇外恐慌。另方面，白宮已要求科學家徹查這種病毒源自何處。

新冠肺炎疫情傳出後，網上先有人貼圖說是武漢人吃蝙蝠吃出來的，隨後各種說法都湧現。包括中英在內的不同媒體則暗示係武漢生物武器實驗室不慎流出。崔天凱上哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目時說，不論中國、美國乃至其他國家的科學家，對新病毒都極為陌生，這是不爭的事實，專家們正竭盡所能搞懂這種病毒。

崔天凱強調，只是亂傳謠言會挑起疑惑，並在人群間傳播，這樣做傷害力很大，非常危險；此外還會造成恐慌，煽動種族歧視、仇外行為等等，這樣對全球合作對抗病毒有害無益。

崔天凱並不諱言自己的說法，明顯是回應共和黨籍聯邦參議員柯頓(Tom Cotton，阿肯色州)的武漢生化戰實驗室流出說。節目播出後，柯頓上社群媒體推特為自己辯護，他的第二則推文說，「那家海鮮市場離超級實驗室僅幾里，這是事實。疫情發源地在哪兒？誰曉得。現在向國際有能力的科學家們開放吧。」言下之意似乎還是指武漢病毒研究所的一間實驗室。

白宮日前已要求美國科學家及醫學研究員，以科學態度調查新冠肺炎的病毒起源。科技政策辦公室主任德勒格邁爾(Kelvin Droegemeier)致函國家科學院，要求專家們「迅速」找出病毒的起源，以便解決當前疫情的擴散，同時「增益未來的防備，更加了解冠狀病毒在人、動物及環境間傳播的種種面向」。

國家科學院曾對病毒起源發布論文，但引起廣泛爭論，後來撤下，在在顯示情勢急迫，對疫情的源頭要有精確的資訊。