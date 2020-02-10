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菲將我列入中國祭旅遊禁令？ 駐菲代表處：非官方立場

民怨擴大威脅習近平威望 紐時：疫情震撼僅次六四

世界日報 / 編譯馮克芸╱綜合報導
武漢肺炎疫情蔓延，衝擊中國國家主席習近平（圖）的統治威信。 歐新社

中國武漢爆發的新冠肺炎疫情持續擴大，「紐約時報」引述中國作家榮劍指出，新冠肺炎對中共政權正當性的震撼，僅次於六四天安門事件，且已損及習近平聲望，習近平本人難辭其咎。

中國衛健委在10發布統計數字說，截至9日午夜，全國新增確診病例3062例，總數達3萬5982例。全國新增死亡病例97例，總數達908例。

「紐時」說，三周多前的1月23日，習近平在北京人民大會堂舉行的春節團拜會上說，中國人民「應為處在這個偉大時代」感到驕傲與自豪。當時他未提新冠肺炎，而武漢在1月23日因疫情延燒而封城。

如今習近平面臨日益嚴重的公衛危機，同時也是政治危機。新冠肺炎正考驗著他過去七年打造的威權體系，當中共當局在民眾日益不滿之際忙著應付疫情時，習近平主導的各種改變可能使他難辭其咎。

「紐時」說，目前並無跡象顯示習近平受到黨內領導階層嚴重挑戰，但新冠肺炎疫情已使中國「新興強權」的形象蒙塵。這場危機將磨去習近平多少政治聲名及地位，還有待觀察，但長期而言，可能將在2022年展開第三個總書記任期的習近平，威望將被削弱。

榮劍說，對中共的正當性而言，新冠肺炎是個大震撼，「我認為這可能僅次於1989年的六四事件」。他還說，習近平本人毫無疑問仍掌大權，但「那種控制方式及其後果已損他的正當性及聲望」。

隨著疫情擴大，習近平派總理李克強帶領一組人緊急因應，讓李克強成為政府因應疫情的代表人物，還讓李親赴武漢會見當地醫師，而習本人則一度多日未公開露面。此舉並非沒有前例，但在危機之際神隱反而更顯眼，因為過去中共幾位領導人常會利用災難時期展現其親和力。而且，在此之前，國營電視台及報刊密切報導習的每一項舉動。

部分分析家說，習近平避開聚光燈，顯示他讓自己跟這波可能引發民怨的因應措施保持距離，但這些年來他鞏固權力、排除政敵或使政敵邊緣化，在出事時已沒幾個人還能幫他承擔責難。

近幾日，儘管國營媒體還是把習近平描述成孜孜不倦的總司令，習在與川普總統通電談及疫情時，還稱新冠肺炎是「人民戰爭」，卻已有愈來愈多跡象顯示，那些宣傳不那麼讓人信服了。中共當局在控制輿情上已有麻煩，習面臨著民眾明顯的不滿，這在過去很少見，甚至一向嚴苛的言論審查單位也無法完全制止。尤其武漢醫生李文亮之死在中國社會造成了要求問責和言論自由的罕見大潮，維穩當局面臨來自民間的嚴峻挑戰。

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