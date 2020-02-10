港專家：聚餐易飛沫傳染武漢肺炎

香港知名傳染病學者袁國勇今天表示，多人一起聚餐，彼此之間容易由飛沬傳播武漢新型冠狀病毒。

香港昨天新增10宗武漢新型肺炎確診患者，其中9人來自同一家族。這個家族橫跨香港和廣東，19名成員上月底在港一同吃火鍋後，香港成員其後陸續發病。

對於這個家族的9名成員在聚餐後感染病毒，身兼政府專家顧問的香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天向媒體說，家人一起吃火鍋時容易口沫橫飛，距離又近，口沫很多時候會留在餐具上，他們接觸及進食後又會摸眼、口和鼻，就會受感染。

袁國勇並指出，目前新型冠狀病毒主要在醫院及家庭環境發生群組感染，但辦公室也有可能會爆發，因此建議員工在辦公室也要戴口罩。

他說，要防範新型冠狀病毒在社區蔓延，市民要減少社交接觸，盡量不要到人多的地方。

袁國勇也表示，吃火鍋的食物很熱，而煮熟東西時會產生蒸氣，但這「霧化」病毒沒有關係。

他說，所謂「霧化」病毒，是在醫院進行抽痰、氣管鏡等醫療程序時才會出現。