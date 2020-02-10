復工生變？湖北等7省人員一律被勸返 深圳企業有限度開工

新冠肺炎疫情蔓延陰霾下，10日是中國企業春節假期後的開工日，但部分城市仍對外來人員實施管制，江蘇無錫、揚州就宣布，來自湖北、廣東等七省人員一律勸返，與北京不同調。還有民企宣布延期復工，衝擊相關產業產能，全面復工仍有很大變數。此外，深圳對企業開工嚴格要求，僅開放有限度復工，要求湖北籍員工先別返回深圳。

綜合媒體報導，中國中央應對新冠肺炎領導小組2月6日會議提出，湖北省以外地區在繼續做好防控同時，要有序推動恢復正常生產。為此，交通運輸部、商務部、國家發改委等多個部門紛發文要求，盡快安排具備條件的企業復工復產，推出因應疫情衝擊的政策措施，以「穩經濟、穩增長」。

儘管中國當局希望企業早日復工降低對經濟的衝擊面，但各地仍把防疫作為重點，多數省市實施返城人員居家隔離14天、企業錯峰開工、員工彈性上班等措施，而部分城市對外來人員仍實施嚴格管制措施。江蘇無錫、揚州、泰州等地就發布通告，來自湖北、浙江、廣東、河南、湖南、安徽和江西等七個省的人員，一律勸返。這七個省是目前新冠肺炎確診病例數最多的前七名。

北京則要求在疫情高發區（湖北省）計畫返京人員暫時不要回北京，重慶則明確企業復工要做到「五個必須」，若準備不充分、疫情防控有隱患者，一律不准開工。製造業大省廣東雖也是10日復工，但大多數地市都要求來自或去過湖北的員工暫不返回工作崗位，東莞等地甚至以發獎金的方式，鼓勵湖北籍的員工延遲復工。

為了防止復工導致疫情再爆發，深圳對企業復工要求嚴格，實施報備制度，並要求疫情未解除前，湖北籍員工絕不能返深圳；對重點疫情地區人員暫未回深圳的，要規勸其暫時不要返深圳。深圳一家擁有8000員工的港資大廠負責人表示，該廠獲批10日開工，但只允許500名員工上班。