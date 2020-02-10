武漢最牛小區1766名住戶未被感染 防疫神法引網友讚嘆

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎、NCP）疫情持續延燒全球，疫情最嚴重的大陸直至目前已確診40171病例，光是疫情發源地湖北省就佔了29631例，為了防堵疫情擴散，大陸各地持續升級防疫措施，就連首都北京都進入「半封城」狀態。不過在武漢竟有一個小區，超過1700名住戶未受到感染，也沒有出現疑似病例的情形，消息曝光後立刻引起網友熱議。

根據大陸媒體《湖北經視》報導，位於武漢市洪山區的華大家園小區，共有1766名住戶，至今都未傳出任何武漢肺炎的感染或疑似案例，被大陸網友封為「武漢市最牛小區」。由於從1月20日開始小區就只保留一個出入口，嚴禁外來人員及車輛，甚至每天都給住戶進行體溫測量，更呼籲民眾若沒有必要請勿外出。

此外，小區裡的物業也開始對小區內的公共區域展開消毒工作，接著聯繫華中師大校醫院，分別給住戶發放預防中藥、口罩和消毒藥水。由於疫情爆發物資也變得相當缺乏，因此物業便積極聯繫小區志願者，每天定點發送愛心餐，把米、麵和菜送到小區住戶的家門口，更集中讓業主圈存煤氣卡等措施。

報導中也提到，經過小區住戶、物業和業主的共同努力，截至2月9日無出現一例感染和疑似病例。報導一出後，引來不少大陸網友討論，紛紛留言直呼「未雨綢繆必無患」、「這小區的空氣消毒必然起了很大的作用」、「物業的領導能力比有些上司強多了」、「希望武漢的小區都能像這樣，相信一定能控制好病情」、「可想而知除了這個萬中無一小區例外，可見情勢多麼險峻」、「可以做到這樣真的太不容易了」。