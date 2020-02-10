陸媒貼「開工防疫守則」防武漢肺炎 網哀嚎：辭職算了

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎、NCP）疫情升溫，使得民眾人心惶惶，恰逢中國大陸今（10日）開工，更讓大家繃緊神經不敢鬆懈。對此，有陸媒貼出「開工防疫守則」，提醒民眾做好防護工作，引來大陸網友熱議。

中國大陸至今已有80多座城市宣布小區封閉管理，包括四大直轄市北京、天津、上海、重慶，希望能藉此緩和疫情蔓延，但由於今日是春節假期後的開工日，不少民眾擔憂因為群聚接觸，增加感染的風險。

大陸媒體央視新聞於官方微博上以4大要素「通勤路上」、「辦公室內」、「食堂內」、「衛生間內」宣導防疫，並表示，通勤路上應全程佩戴口罩，盡量不摸車內設施；辦公室內與人保持1米以上距離，重視物品的消毒，準備帶蓋的水杯；食堂内單人單桌或隔座而坐，不要互相分享食物；使用衛生間時蓋上馬桶蓋再冲水，用七步洗手法認真洗手！

貼文一出，湧入許多網友留言，「乘坐大眾交通太擠了，有辦法保持距離嗎？」、「這没有實際意義的規則，真有人能嚴格做到？」、「辦公室内保持一米？那我們得先擴建一下辦公室了」、「都買不到口罩了是要怎麼遵守」、「口罩都没得買談什麼上班」、「武漢疫情都没有控制下来還復工，不是讓我們回去送死嗎？」、「根本做不到，乾脆辭職算了」。