快訊

菲將我列入中國祭旅遊禁令？ 駐菲代表處：非官方立場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸媒貼「開工防疫守則」防武漢肺炎 網哀嚎：辭職算了

聯合新聞網 / 綜合報導
中國大陸開工，陸媒貼「開工防疫守則」宣導。中新社

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎NCP）疫情升溫，使得民眾人心惶惶，恰逢中國大陸今（10日）開工，更讓大家繃緊神經不敢鬆懈。對此，有陸媒貼出「開工防疫守則」，提醒民眾做好防護工作，引來大陸網友熱議。

中國大陸至今已有80多座城市宣布小區封閉管理，包括四大直轄市北京、天津、上海、重慶，希望能藉此緩和疫情蔓延，但由於今日是春節假期後的開工日，不少民眾擔憂因為群聚接觸，增加感染的風險。

大陸媒體央視新聞於官方微博上以4大要素「通勤路上」、「辦公室內」、「食堂內」、「衛生間內」宣導防疫，並表示，通勤路上應全程佩戴口罩，盡量不摸車內設施；辦公室內與人保持1米以上距離，重視物品的消毒，準備帶蓋的水杯；食堂内單人單桌或隔座而坐，不要互相分享食物；使用衛生間時蓋上馬桶蓋再冲水，用七步洗手法認真洗手！

貼文一出，湧入許多網友留言，「乘坐大眾交通太擠了，有辦法保持距離嗎？」、「這没有實際意義的規則，真有人能嚴格做到？」、「辦公室内保持一米？那我們得先擴建一下辦公室了」、「都買不到口罩了是要怎麼遵守」、「口罩都没得買談什麼上班」、「武漢疫情都没有控制下来還復工，不是讓我們回去送死嗎？」、「根本做不到，乾脆辭職算了」。

大陸媒體央視新聞於官方微博上貼出「開工防疫守則」宣導。圖擷自weibo

武漢肺炎 肺炎 NCP
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

賣場衛生紙搶購一空 貨架變「休息區」網笑：體貼里民？

得武漢肺炎以為是感冒！女子吃藥症狀消失 導致11人遭感染

武漢肺炎疫情燒郵差運送「如山高口罩」 網笑：好怕被搶劫

防武漢肺炎傳染搭捷運戴「全罩安全帽」網笑：準備搶銀行？

相關新聞

全球疫情地圖／死亡共910例 台灣累計確診18例！

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

北京發生73起武漢肺炎聚集性疫情 66起為家庭聚集感染

北京市疾控中心主任醫師吳疆10日下午在北京市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作新聞發布會上介紹，目前北京市一共發生73起...

影／陸武漢肺炎「病例再生數」居高不下 專家憂將失控

新冠肺炎疫情全球升溫，中國大陸儘管陸續省城，今(10)日更宣布首都也封鎖，但疾病蔓延的速度仍難以有效控制，對此台大公共衛...

疫情爆發後首次 習近平北京視察防控工作

據中共新華社，10日下午，中共總書記習近平在北京調研指導新冠肺炎疫情防控工作。習近平首先到朝陽區安貞街道安華里社區，了解...

武漢肺炎／「封閉式管理」不等於封城 陸復工增爆發風險？

2月10日，內地各大城正式「復工」，在經歷約兩星期的「隔離」後恢復經濟活動。與此同時，北上深廣等一線城市卻實施「封閉式管理」，引來海內外關注，猜測疫情是否仍舊嚴峻，而中央又為何會作出復工的決定。

中國境外武漢肺炎人傳人 確診例恐僅是冰山一角

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞警告，目前所見被不曾去過中國的人傳染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎...

武漢肺炎 香港2人拒隔離且失聯遭通緝

香港自8日凌晨起對任何中國大陸入境者實施強制隔離檢疫14天。據公布，至今有9人違反相關措施，其中2人更因失聯遭警方通緝

疫情衝擊消費經濟 大陸K歌會所、海底撈全面停擺

肺炎疫情持續蔓延，大陸娛樂消費、餐飲、教育業首當其衝，當中，北京娛樂會所K歌之王擬與200多名員工解除勞動合同，即全面裁...

熱風吹30分鐘 科研論文：吹風機讓口罩「重生」

復旦大學上海醫學院教育部、衛健委醫學分子病毒學實驗室，聯合公共衛生學院共同進行了「安全、快捷再生一次性醫學口罩」的實驗研究。研究顯示，使用後的一次性醫學口罩，以家用保鮮袋包裹，家用電熱吹風（吹風機、風筒）處理30分鐘後可再次使用，不影響其原有的濾過截留效果，並可滅活污染的病毒。

「氣溶膠」傳播？專家：飛沫傳染為主

上海市民政局副局長曾群日前表示，新型冠狀病毒肺炎除可透過飛沫、接觸傳染，還可以透過「氣溶膠」傳布，即空氣傳播。對此，兩岸專家均持懷疑態度，北京大學環境科學與工程學院教授、生物氣溶膠研究專家要茂盛表示，在附近沒有近距離患者飛沫時，健康人因氣溶膠感染的機率比遇到交通事故都低。而台灣中央流行疫情指揮中心執行官周志浩說，目前為止，根據文獻仍認為新冠肺炎以飛沫傳染為主，但若經由空氣傳染會「非常麻煩」，匡列接觸者方式和防疫作為都須調整。

無視檢疫人員勸告拒戴口罩 醫院副院長火速遭停職

河南省新鄭市第三人民醫院副院長楚明輝，8日晚回家途中在龍湖雙湖大道疫情卡點接受檢查時與檢疫人員發生爭執，多次無視勸告，拒絕戴上口罩，且直嗆檢疫人員「我就是不戴」；當局介入調查，楚明輝現已被停職。

別跟防疫人員搶…北京嚴令：公職人員禁戴N95口罩

北京市昨日召開新冠肺炎疫情防控工作發布會要求，全市公職人員在一般情況下不得佩戴N95醫用防護口罩，對奮戰在一線的醫護人員和防疫人員最有效地補給和實際支持。

熱門新聞

迅速跟進北京 上海也實施封閉式管理

大陸首都也淪陷！宣布封閉式管理 北京半封城

全球疫情地圖／死亡共910例 台灣累計確診18例！

「從不生病」七旬爆肌猛男確診武漢肺炎 4天後不治

TBS：日本鑽石公主號 再增約60例確診病例

鍾南山新論文：武漢肺炎潛伏期可達24天 不排除超級傳播者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。