北京上海 同日半封城

武漢肺炎疫情嚴峻，大陸通報確診已逾4萬例，超過900人死亡，連大陸首都北京上午都宣布進入半封城狀態，採取封閉式管理。今天也是大陸延長農曆春節後的復工日，但在疫情陰霾籠罩下，仍有部分企業再度延期開工，也有大陸民眾抱怨：「買不到口罩，為什麼還要回去工作？」

北京上海 出入口管理

大陸首都北京上午宣布半封城，採封閉式管理後，大陸另個一線城市上海也宣布，截至目前，全市1萬3千多個居民住宅小區，絕大部分已實現了封閉式管理，採取了出入口管理措施。

據大陸國家衛健委上午公布，大陸至今累積確診40171例，死亡人數增至908例。其中，湖北省累積確診29631例（新增2618例）、871人死亡。廣東確診1131例、浙江確診1075例、河南確診1033例、上海確診295例、北京確診326例。

大陸首都北京面對返京人員流動高峰，發布進一步加強社區（村）疫情防控工作通告，嚴格要求居住小區（村）封閉式管理，在出入口設置檢查點，居住人員和車輛憑證出入，進入人員必須佩戴口罩並進行體溫檢測。社區（村）傳播疫情時，視情況對住宅、小區（村）等實行封閉式隔離。通告並要求，嚴格核實登記小區（村）來往人員、車輛。外來人員和車輛原則上不得進入小區（村）；嚴格要求抵京人員登記。

部分企業延後復工

因應疫情，大陸延長農曆新年假期，不少地區今日復工及恢復生產，但部分大企業再推遲復工日期。據香港電台報導，騰訊集團發出通知，原本已宣布延至下周一復工的安排，再延遲一周至本月24日，員工在家辦公時間延長。

特斯拉上海工廠今復工，成為大陸首批復工的車企之一，廠區周圍防疫措施明顯升級，大量保安在工廠門口維持秩序。業者稱，除了必要職務外，部分文職可能還是安排居家上班，以此更好應對防疫要求。

專家認為，大陸部分行業即便復工，並非迅速全面展開，從復工到全面復產，至少需要一至二個月緩衝期。疫情後續聚焦中小企業生存環境、勞動密集性領域就業等結構性問題，避免疫情對實體經濟造成長期影響。