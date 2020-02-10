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直播／北京上海今「半封城」 中央疫情指揮中心記者會

武漢肺炎次級受害者 高壓疫情衝擊的中國復工日

上海半封城：重點地區來滬 一律隔離14天

中央社 / 台北10日電
為加強疫情防控，在滬渝高速入滬通道省界公安檢查站，防疫人員「逢車必檢，逢人必查」，確定車的來源，為每一位進入上海者測量體溫。 中新社

中國各地今天陸續復工，繼北京市昨晚宣布社區封閉式管理後，上海市上午公布最新防疫措施，要求從重點地區來或返回上海的人，應按規定接受為期14天的隔離觀察，一律不得外出。

雖然不像北京宣布「社區封閉式管理」，進入半封城狀態，但上海市表示，截至目前，全市1.3萬個居民住宅小區（社區），絕大部分已實現了「封閉式管理」，採取出入口管理措施。

據上海官方微信「上海發布」，上海市在上午舉行的新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組新聞發布會上，通報疫情防控的最新工作情況。

上海表示，當前採取的主要防控策略是築牢「三道防護圈」，包括道口防輸入、社區防擴散、集中力量抓篩查與救治。將推動「三個全覆蓋」（推動入滬人員信息登記全覆蓋、重點地區人員醫學觀察全覆蓋、管理服務全覆蓋）。

以及「三個一律」（對進入上海的人員一律測量體溫、對來自重點地區的人員一律實施醫學觀察、對其他外來地區人員要求由其所在單位一律申報相關信息，並切實落實防範措施）

上海將對機場、火車站及所有進上海公路水路道口嚴格管控，全面實施登記、測溫、重點人員臨時隔離觀察措施，發熱人員及時轉送定點發熱門診排查；來滬返滬人員到達上海，即要主動向單位和居住地居村委報告健康狀況，每天測體溫，如果有發燒，及時就診。

此外，上海表示要強化屬地責任和聯防聯控，建立了由街道（居村委會）、公安派出所、社區衛生中心三方聯動的上門面訪機制，加強重點人員排查。在一級響應仍有效期間，對在上海沒有居住地的，沒有明確工作的人員，原則上加強勸返力度，暫緩其進入上海。

上海市表示，截至目前，全市1.3萬個居民住宅小區（社區），絕大部分已實現了「封閉式管理」，採取了出入口管理措施，如：嚴控小區出入口數量，加強門崗力量配備，做到人員進入必詢問、必登記、必測溫。對體溫異常的，及時報告、及時移送。

市內交通方面，上海市說，2月3日起，政府部門、部分企事業單位已復工，今天起上海企業將逐步復工。目前軌道交通，日均客流80多萬人次。地面公車日均客流量在100萬人次左右。水路、省際客運仍處於停運狀態。

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