快訊

直播／北京上海今「半封城」 中央疫情指揮中心記者會

武漢肺炎次級受害者 高壓疫情衝擊的中國復工日

陸醫院庫存危機 醫護攜縫紉機自產醫療口罩應急

香港01 / 安祖娜
醫院口罩庫存見底，醫護自製口罩應急。圖片來源／新華網

武漢肺炎疫情爆發以來，無論前線醫護或是升斗市民均面臨口罩荒，人人一罩難求。西安有醫院為了解決口罩短缺問題，近30名「拎開手術刀」的醫護人員轉為用縫紉機，實行「自己口罩自己造」，以合規格材料製作口罩作為醫院應急儲備，現時每日產量更多達500個。

23名西安交通大學第二附屬醫院消毒供應科的醫護人員為了緩解醫院口罩庫存緊缺問題，決定自己口罩自己造，在無菌房內分工製作醫療級口罩作為儲備，有需要時供同事使用。該院的消毒供應科主任司慧君指，自疫情爆發以來，醫院內物資短缺，尤其口罩的使用量大增，不過一直採購不到，補給時間亦不穩定。

她有日看到醫院內放着的大量醫用包裝無紡布後，突然生出了自己造口罩的想法，遂於微信朋友圈中向同事提出，並尋找家用縫紉機借用。為了造出合乎醫療規格的口罩，她更特意查找相關材料及質量要求，最終決定使用醫用包裝無紡布、器械用吸水紙、N95熔噴過濾布等材料。

人手及材料都準備好後，23名醫護於無菌間內分工明確，從裁剪、縫紉到修邊、打包都井井有條，製作的第二天便開始進入流水式生產，後來更有病人家屬加入協助，效率之高令司慧君也不禁說：「人不逼到一定程度上不知道自己的潛力有多大。」

目前醫護的自製口罩日產量可達到500餘個，經陝西省醫療器械質量監督檢驗部門檢測合格後，可在口罩緊缺期間用作醫院的應急物資儲備。

延伸閱讀：

【武漢肺炎】發文教人「闖關日本」　武漢人無懼眾怒：經得起質問

武漢肺炎│網民拍賣網跪求「良心價」口罩　 CSI、理的徵求價係…

文章授權轉載自《香港01》

武漢肺炎 肺炎 NCP
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

民眾排長隊搶口罩亂象 呂秋遠：你的敵人是病毒不是自己人

防武漢肺炎如何不用手按電梯？ 醫師建議這個東西最好用

為病人狂洗手！護理師秀超痛職業傷害 網讚：最美雙手

口罩不夠讓給家人戴 兒這句話讓父罵：太自私

相關新聞

全球疫情地圖／死亡共910例 台灣累計確診18例！

中國大陸武漢市去年（2019）12月在華南海鮮市場一帶爆發「不明原因肺炎」，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族...

疫情的次級受害者！北京上海半封城，防疫高壓下的中國復工日

遭遇武漢肺炎重創的中國，10日沿海各地工廠、商號已於陸續開始「名義上的復工日」。儘管中國境內確診疫情已超過4萬例，死亡總數也達到909例、正式超過2003年SARS疫情的死亡總數，但疫情趨勢仍未迎來受控的「拐彎點」。目前北京政府已正式下令全市社區封閉式管理，上海、蘇州等地亦嚴令阻擋來自湖北、浙江、廣東的疫區人流入境。

陸醫院庫存危機 醫護攜縫紉機自產醫療口罩應急

武漢肺炎疫情爆發以來，無論前線醫護或是升斗市民均面臨口罩荒，人人一罩難求。西安有醫院為了解決口罩短缺問題，近30名「拎開手術刀」的醫護人員轉為用縫紉機，實行「自己口罩自己造」，以合規格材料製作口罩作為醫院應急儲備，現時每日產量更多達500個。

沒搭上武漢包機滯陸血友病童拿到藥 高醫：續配合人道給藥

日前沒搭上武漢包機返台的血友病童所需針劑已收到。高醫大附院今天指出，新藥針劑經健保署專案特准由病童父親來院代領，再交相關...

【即時短評】救病童！兩岸大搶功 人球沒人管

一個血友病童的針劑，引發兩岸紛紛發聲，說是自己的功勞。但被我方刻意透露的血友病童及其家人，至今還滯留在湖北。近千名想回台...

上海半封城：重點地區來滬 一律隔離14天

中國各地今天陸續復工，繼北京市昨晚宣布社區封閉式管理後，上海市上午公布最新防疫措施，要求從重點地區來或返回上海的人，應按...

湖北省台辦：是台辦聯合湖北、河南台灣力量送藥給病童

滯留湖北和武漢台灣民眾之中，有一名罹患血友病的15歲少年，終於拿到救命藥劑。這次除了海基會副董事長姚人多宣稱自己曾居中協...

李文亮哨聲餘音不絕 李艷秋：中共沒資格談中國夢

被視為首位揭露新型冠狀病毒肺炎「吹哨者」的大陸醫師李文亮病逝，引發效應擴大，資深媒體人李艷秋認為 李文亮之死對中共政權甚...

大陸疫情整理包／北京、上海宣布半封城！確診達40171例、累計908死

大陸各地持續升級防疫措施，除湖北省外，4日開始至少有杭州與鄭州兩個省會城市宣布「半封城」。5日南京全面實施小區封閉式管理。7日湖北省、遼寧省、江西省、安徽省宣布「全省封村」，並要求封閉管理措施要到位，其中湖北省是「村與村之間留一條應急通道由專人值守外，其他路口一律封閉」，8日重慶宣布「小區封閉式管理」，10日大陸宣布首都半封城，北京採封閉式管理，上海後續也跟進採取了出入口管理措施。

送藥千里救赴陸血友病童 高醫與海基會、台商聯手達成任務

台灣一名滯留大陸、罹患重度血友病的14歲男童，本月初未能搭上第一班武漢包機，因為須每周施打特殊藥劑維繫生命，且2月8日藥...

除了肺部 腎臟也是武漢肺炎病毒攻擊目標

大陸多家醫院機構共同研究發現，新型冠狀病毒感染患者除了肺部受攻擊外，可能存在廣泛的腎臟損害，並強烈建議在感染確診患者入院...

陸快遞業復工 免費幫小哥保「新冠病毒肺炎險」

申通、中通、韻達、百世、德邦快遞等大陸快遞企業今（10）日表示快遞服務陸續恢復正常，並推出有效措施保障疫情防控和生產恢復...

熱門新聞

迅速跟進北京 上海也實施封閉式管理

冒出嚴重唇皰疹！台籍魔術師曝鑽石公主號現況

大陸首都也淪陷！宣布封閉式管理 北京半封城

台灣第18例武漢肺炎病患 台首見無症狀高病毒量案例

「從不生病」七旬爆肌猛男確診武漢肺炎 4天後不治

全球疫情地圖／死亡共910例 台灣累計確診18例！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。