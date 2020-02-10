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武漢肺炎次級受害者 高壓疫情衝擊的中國復工日

港累計36宗武漢肺炎 同一家族9人感染

中央社 / 香港10日電
香港武漢新型肺炎確診病者，已累計36例。 美聯社

香港昨天新增10宗武漢新型肺炎確診病者，至今累計36宗；昨天新增的患者中，9人來自同一家族，這個家族橫跨香港和廣東，19名成員上月底曾在港一同吃火鍋。

香港衛生署衛生防護中心昨晚公布，截至9日晚上，中心方面正調查10宗新增武漢新型冠狀病毒感染確診個案，至今確診個案累計36宗。

據公布，10名最新確診病患中，9人來自同一家族，關係是外婆、父母親、兒子、表弟和表妹等。

公布指出，這個家族的19名成員上月26日曾在九龍觀塘一家餐館吃火鍋，當中包括兩名來自廣東的親人，其後9名香港家族成員被確診感染新型肺炎。

根據大公報今天的報導，兩名來自廣東的家族成員中，其中一人在春節前有輕微咳嗽，一直沒有求醫，目前已經康復。

報導表示，這兩人已在廣東接受檢查，一人證實沒有感染新型肺炎，另一人仍等待檢測結果。

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