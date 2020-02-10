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醫女副院長無視防疫人勸告 拒絕戴口罩慘遭停職

香港01 / 李福源
醫院副院長拒帶口罩遭停職。圖片來源／youtube

河南省新鄭市第三人民醫院女副院長楚明輝，周六（8日）晚回家途中在龍湖雙湖大道疫情卡點接受檢查時與工作人員發生爭執，多次無視勸告，拒絕戴上口罩且發脾氣稱「我就是不戴」；當局介入調查，楚明輝現已被暫停職務。

網上片段顯示，工作人員要求一名身穿黑色羽絨的女子將口罩戴好，但對方卻表示「我不戴」，當工作人員問「妳憑甚麼不戴？為甚麼不戴？」，她又說一次「我不戴，我不想戴」，同時要求工作人員不要拍攝；及後黑羽絨女自稱是新鄭市一間醫院的高層，工作人員於是追問「就妳自己可以不守規矩嗎？」，她卻謂「你就說我不守規矩吧。我就不戴，我不戴口罩，難道說我會比你還不懂的嗎？」

片段引起網民熱議，紛留言批評黑羽絨女行為自私，「不能理解，作為醫護人員，身為院長，不戴口罩，語氣還這麼強硬，簡直就是給其他醫務人員抹黑」、「以為有權就不被感染嗎？」、「一將無能，累死三軍，這醫院的領導怎麼任性，怎麼帶得好兵」。

「存在不當言行，造成了不良影響」

新鄭市委周日（9日）透過微信公眾號就事件發表聲明稱，網上反映「一醫院領導拒絕戴口罩，途經卡點引發爭執」的視頻，新鄭市委高度重視，對此事進行了初步調查核實：2月8日晚上10時，新鄭市第三人民醫院副院長楚明輝從集中留觀隔離點結束工作返家途中，在龍湖雙湖大道疫情卡點接受檢查時，與卡點工作人員發生爭執，拒戴口罩，存在不當言行，造成了不良影響；新鄭市衛健委已經責成新鄭市第三人民醫院暫停楚明輝副院長職務，新鄭市紀委監委已成立調查組進行調查。

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文章授權轉載自《香港01》

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