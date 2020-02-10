散播病毒？長髮女深夜向鄰居門把吐口水 鄰居嚇傻急報警

新型冠狀病毒引起的武漢肺炎病情持續，當地一個小區確診個案逾30宗，發燒個案更達90宗以上，正當小區內人人自危，有住戶近日查看閉路電視竟發現一名長髮女子深夜在樓層走廊出沒，並向別人家的門柄吐口水，嚇得馬上報警求助。

事發在上周六（8日）晚9時許，閉路電視畫面顯示，一名行蹤可疑的長髮女子先是在走廊間鬼崇地前進，期間不停彎腰察看四周，直至確認附近沒有其他人，竟疑似向身旁的門柄吐口水。

網民怒轟長髮女子行為惡毒，紛留言「判刑吧！這些人到底是什麼變態心理？簡直是魔鬼」、「讓人做出這種事的唯一可能就是絕望，對自己的國家毫無信心，才會導致人走上絕路」、「不明白這是甚麼心態，才會做這種害人害己的事！這樣的人不配接受醫治」、「這種報復社會的心態實在不應該有」。

揭發事件的住戶其後報警，社區管理員表示，警方派出穿上防護服的特別小組前往事發大廈進行調查，暫未拘捕任何人。有消息稱，有關小區的疫情相當嚴重，確診個案已超過30宗，出現發燒的個案更多達90宗以上，加上當地醫療資源緊絀，不少患者是在家接受隔離。

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文章授權轉載自《香港01》