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武漢肺炎次級受害者 高壓疫情衝擊的中國復工日

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超越SARS 新冠肺炎死亡破八百人

聯合報 / 編譯胡夢瑋田思怡、記者羅印冲／綜合報導
山西太原火車站有旅客頭戴塑膠袋防護。 （中新社）

根據大陸官方數據，二月八日中國大陸有八十九人因感染武漢新冠肺炎死亡，創單日死亡最多紀錄，這使得新冠肺炎的全球死亡人數達到八百一十七人，超越二○○三年ＳＡＲＳ疫情的死亡人數。世界衛生組織（ＷＨＯ）統計，全球有七百四十四人死於ＳＡＲＳ。

在全球八百一十七個新冠肺炎死亡病例中，大陸有八百一十三人，包括一名美國人和一名日本人。另外，菲律賓香港各有一個死亡病例。

大陸官方公布，大陸確診病例逾達三萬七千例，疑似病例逾二萬八千例，治癒人數上升至二八九六人。大部分新增死亡和確診病例發生在湖北省，湖北省官方首度公布該省內十四個城市新冠肺炎死亡率。截至八日廿四時，湖北死亡率為百分之二點八八，武漢市在省轄市排名第二，死亡率為百分之四點○六。天門市以百分之五點○八排第一，是大陸感染新冠肺炎死亡率最高的城市。

大陸國國家衛健委發言人米鋒表示，五天以來，除湖北省外，大陸新冠肺炎新增確診病例數降幅超過四成。米鋒說：「這表明各地聯防聯控機制以及嚴格管理等防控措施正在發揮作用。」

新增確診病例數連續下降，中國工程院院士鍾南山表示，「這不能證明拐點到來，我估計這個拐點到來還有幾天」。鍾南山也肯定說，新增病例沒有繼續明顯增高，「這是個好事」。

世界衛生組織秘書長譚德塞表示，八日收到大陸針對世衛領導的國際代表團隊前往大陸的回應。譚德塞表示，團隊領導人將在十日或十一日啟程，其餘的專家隨後出發。被問到團隊成員是否包括美國疾病防治中心（ＣＤＣ）專家時，譚德塞表示，「我們希望如此」。譚德塞並沒有立即公開團隊領導人及成員名單，亦或給予更多細節。他說，世衛「準備好了就會立即公開所有細節」。

紐約時報報導，美國過去一個月來不斷提議，派遣專家團隊到大陸，觀察新冠肺炎疫情並且提供協助。通常，ＣＤＣ的流行情報專案小組可以在廿四小時內出發。然而大陸遲遲未發出協助邀請，外界也猜不透原因。

報導指出，世衛組織兩周前也提議派專家前往大陸，似乎沒得到回應。紐時引述現任及前任衛生官員和外交官匿名指出，他們認為不願接受國外協助來自大陸高層的指示，可能不希望世界認為大陸需要國外援助。

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