武漢肺炎疫情升溫 港龍空勤要求停飛中國航班

武漢肺炎擴散下，隸於國泰航空的港龍航空約50名空勤人員，今天在香港發起主題為「不和你飛」的集會，同時連署要求港龍航空，暫時停飛往來香港和中國各城市的航班。

綜合香港媒體報導，這項獲警方核發不反對通知書的集會在東涌舉行，約有50名隸屬港龍航空空勤人員協會的成員，現場並掛上2幅黑底白字的「拒絕運毒」布條，並舉標語高喊口號，對港龍高層在武漢肺炎疫情下的因應方式表達不滿。

港龍航空空勤人員協會總幹事施安娜說，港龍已有6名空勤人員因為班機上有武漢肺炎確診個案，事後被送入隔離營，但公司至今並沒有理會前線員工的感受。

根據港媒報導，過去半個月來，港龍航空至少有4個航班共5名旅客確診武漢肺炎，導致6名機組人員被送往隔離營。

港龍空勤人員協會8日已舉行特別會員大會，以420票贊成、22票反對，通過授權罷工，但計劃2月9至12日發動的預告式罷工則未獲通過。但工會仍可透過上述授權投票的權利隨時發動罷工，不須再召開會員大會。