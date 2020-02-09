武漢肺炎 香港家族邀中國親友吃火鍋9人遭感染

武漢肺炎持續擴散，香港今天出現9名家庭成員同遭感染的疫情，起因是20餘名家族成員春節期間聚餐吃火鍋，其中包括來自中國的2名親屬，引發香港可能爆發大規模群聚感染的疑慮。

綜合香港媒體報導，香港灣仔區律敦治醫院日前收治的一名24歲男病患，以及他的90歲祖母，被確認感染2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎），成為香港今天新增3名確診病例中的2例。

根據報導，除這對祖孫外，他們家族成員中的另外7人也被初步確診感染武漢肺炎，正等待最後確診。

香港衛生署今天召開記者會指出，這一家族曾於1月26日農曆正月初二聚餐吃火鍋，共有20人參與，其中2人來自中國。但在事後，參與聚餐的家族成員陸續感到不適，被陸續送往醫院治療並檢測。

由於這一大家族出現9人感染武漢肺炎的疫情，而來自中國的家族成員被強烈懷疑是帶原者。香港各界擔憂，這起群聚感染有可能成為香港最大規模的家庭群聚感染。