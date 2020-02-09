武漢肺炎病毒能否經由空氣傳播 中國專家莫衷一是

對於2019新型冠狀病毒是否會經由飛沫微粒（中國稱「氣溶膠」）傳播，也就是空氣傳染，中國專家、官方說法仍莫衷一是。有專家分析，這種感染方式比發生交通事故的機率還低。

日前，浙江寧波披露了一例2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）病例，被感染者僅與確診患者近距離駐留了15秒即被感染，引發這一病毒感染途徑的討論。

中新網報導，上海市民政局副局長曾群8日在上海疫情防控工作領導小組記者會上說，目前可以確定的武漢肺炎傳播途徑主要為直接傳播、飛沫微粒傳播和接觸傳播。

但是同一天，由中國國家衛健委發布的有關2019新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案第五版的修訂版，重申了「氣溶膠（飛沫微粒）和消化道等傳染途徑尚待明確」。

飛沫微粒（aerosol），指懸浮的固態或液態顆粒所組成的氣態分散系統，常用於指稱含塵氣體或汙染氣體。病毒的飛沫微粒傳播是指飛沫在空氣懸浮過程中形成飛沫核，可以漂浮至遠處，造成遠距離的傳播。

在國家衛健委網站「你問我答」單元8日發布的內容中，中國疾控中心傳染病處研究員馮錄召表示，目前，2019新型冠狀病毒主要的傳播途徑還是呼吸道飛沫傳播和接觸傳播，飛沫微粒和糞口等傳播途徑尚待進一步明確。

他表示，飛沫傳播距離很短，不會在空氣中長期漂浮。在某些特殊的條件下才可能發生飛沫微粒傳播，例如進行臨床氣管插管等專業醫療操作時。如果是在常規臨床護理、一般的工作生活條件下，正確佩戴口罩足以滿足保護普通民眾不被感染。

北京大學環境科學與工程學院教授要茂盛表示，在汽車或辦公室等沒有足夠通風又比較狹小的環境下，飛沫微粒傳播和飛沫傳播才應當被放在同等重要的因素去考慮。

要茂盛說，地鐵、飛機、高鐵的通風情況相對較好，車廂和機艙都在持續與外界交換空氣。

他分析，患者排放的病毒飛沫微粒在開放環境中快速稀釋，濃度顯著降低，活性受到影響，被吸入的幾率與劑量都大幅度減少。在附近沒有近距離患者飛沫時，健康人感染的機率比發生交通事故的幾率都低。

對於如何預防室內飛沫微粒感染，專家建議開窗通風或使用空氣清淨機、在電梯內戴口罩並小心觸摸等。