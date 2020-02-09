站著打盹！浙江防疫一線護士「神睡姿」讓人心疼

「這麼『神』的睡姿，如果不是太累了肯定是睡不著的。」這幾天，一張「防疫一線護士『神』睡姿的照片刷爆朋友圈，網友紛紛點讚，稱該護士為「最美面罩姐姐」。

中新網報導，這也是一張人非常心疼的照片，照片中的藍衣「蒙面人」，是來自浙江常山縣人民醫院兒科的護士張琪。不久前，她服從醫院的調配，駐派到新型冠狀病毒感染的肺炎醫學觀察人員隔離點。

據報導，身穿藍色防護服、頭戴防護罩的她，斜靠在門框邊睡著了。長時間在防護隔離下，張琪汗水蒸發成水珠打在防護面罩上，即使被滿是霧氣遮蓋的防護鏡遮擋，依然能看清疲憊又讓人心疼的臉。

為了盡量不讓其他部位直接接觸病人，防止感染，醫護人員每天上班前都要穿著厚重的三級防護隔離服「全副武裝」，開展採樣、輸液、換體液等工作，每天至少在隔離病房待六個多小時，短暫的出來透一口氣後又重新回到崗位，但因為衣服穿脫不方便，大家都不喝水，一天工作下來，出汗、乏力，都是常態。

報導稱，那天，也是趁著交班時間，看見張琪在打盹，護士長毛水仙不忍心叫醒她，偷偷拍下了那一刻。

「照片是我晚上準備去交班時候拍的，我走過去看她靠在門上睡著了，不忍心馬上叫醒她，她太累了，她和我的女兒一樣大，本在父母的身邊撒嬌賣萌的年紀，卻承擔起自己人生最偉大的理想，我眼淚都流出來了。」該醫院護士長毛水仙說。

報導說，今年25歲的張琪，從事護理工作5年，疫情來臨，她第一時間主動報名加入志願者隊伍中，放棄與家人團聚的假期，主動抗戰在疫情第一線。她一直說，她靠門而睡不算什麼，這些天在醫學觀察人員隔離點，身邊每一位並肩作戰的同事比她更辛苦。

張琪說：「大家都沒怨言，只想把病看好。我覺得再累也值得，以前我們常說忙得一分鐘都不能停，現在忙得一秒都不能停。」