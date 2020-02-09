武漢雷神山醫院收治首批新冠肺炎患者 孫春蘭：時間就是生命

新冠肺炎「吹哨人」醫師李文亮病逝，李文亮母親哭訴，「20多天以前他的病情基本是穩定的，也能下床，還能吃飯，突然就這兩天惡化就這樣了。」她說兒子對父母照顧很周到，遺憾因為疫情隔離，連兒子最後一面都沒能見到，揚言一定要追究責任：「沒澄清事實以前孩子半夜就被武漢公安局叫去了，又簽訓誡書，不給我們一個交代是不行的！」

2020-02-09 17:05