武漢雷神山醫院收治首批新冠肺炎患者 孫春蘭：時間就是生命
中國國務院副總理孫春蘭8日率中央指導組到武漢考察，她表示「時間就是生命」，要求湖北省、武漢市「刻不容緩依法採取果斷措施，落實『四類人員』分類集中管理，做到應收盡收、不漏一人。」孫春蘭話說完不久，武漢雷神山醫院8日就收治首批新冠肺炎確診患者。
北京青年報報導，孫春蘭察看了武漢雷神山醫院和武漢城市職業學院、武漢軟件工程職業學院集中隔離點改造情況。孫春蘭自1月28日起在湖北開展疫情防控指導工作，2日時曾受中國國家主席習近平委託察看醫院設施設備等情況。
孫春蘭表示，「時間就是生命，收治工作刻不容緩，必須爭分奪秒，全力以赴救治患者。」她並強調，應收盡收首先要確保有床位，並在9日晚前完成改造任務，並開始接收確診患者。
繼有1000張床位的火神山醫院2日交付使用後，雷神山醫院也於於8日收治第一批轉運過來的新冠肺炎患者。
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