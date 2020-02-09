見不到李文亮最後一面 李母眼淚哭乾喊「給個交代」

新冠肺炎「吹哨人」醫師李文亮病逝，李文亮母親哭訴，「20多天以前他的病情基本是穩定的，也能下床，還能吃飯，突然就這兩天惡化就這樣了。」她說兒子對父母照顧很周到，遺憾因為疫情隔離，連兒子最後一面都沒能見到，揚言一定要追究責任：「沒澄清事實以前孩子半夜就被武漢公安局叫去了，又簽訓誡書，不給我們一個交代是不行的！」

法廣報導，李文亮母親日前受訪時稱，謝謝外界對兒子的關愛以及社會各界的支持。提到李文亮逝世當時的情況，李母說，「昨晚上他們醫院驅車給我們二老接過來了，然後給他屍體送殯儀館去了，完了回來在醫院處理我兒子的遺物，沒有見到最後一面，就在醫院搶救治療我們都沒有看見，好遺憾不讓看。」

蘋果日報報導，李文亮病逝的第二天，他母親流淚受訪說，兒子住院後較少聯繫，只能透過簡訊給兒子打氣，李文亮一度告訴她，再住院一、兩周就好了，結果成了一場空，她不知道怎麼跟孫子解釋爸爸去哪裡了，「看到什麼東西都想起兒子，我們家以後的日子怎麼過呢？我的眼淚幾乎都要哭乾了。不給我們一個交代是不行的！」

李母說，李文亮自幼都很聽話，挨打了不說疼，什麼都自己忍著。他工作特別忙，有時一周值排兩個夜班。

李父則說：「兒媳婦還要送大兒子上幼稚園，老二馬上要出生了，我們還要帶，你說我們倆老不挺住怎麼辦？還得擔心孫子，擔心兒媳婦還懷著孕。」