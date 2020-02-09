WHO屢讚中國控制武漢肺炎疫情得當 引各界責難「我們被騙了」

過去一個多月來，新型冠狀病毒肺炎升級成為全球公衛危機，世界衛生組織(WHO)近來面臨製造「假安定感」的質疑，讓外界對新冠病毒鬆懈，可能加速潛在的病毒傳播。

吹哨者被噤聲 秘書長仍頌揚習近平

新冠病毒上月肆虐中國武漢，WHO釋出「中國控制得當」的訊息，隨著新冠病毒散播到中國境外，世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)仍讚譽中國應對疫情的「透明度」；即便諸多證據顯示，中國試圖讓吹哨醫師噤聲並隱匿病例，譚德塞仍頌揚中國國家主席習近平。

提供WHO技術協助的喬治城大學(Georgetown University)全球衛生法教授高斯丁(Lawrence Gostin)說：「我們被騙了，我等公衛專家根據WHO和中國的說法告訴大眾，這不嚴重、我們可以掌控，但我們給予錯誤的保證。」

華盛頓郵報報導，管理新感染的疫情絕不容易，尤其WHO必須與會員國合作取得資訊和應對方法；熟悉WHO運作的專家，包括卸任與在職顧問紛紛表示，謹慎的外交和公眾讚譽可能讓危機國家免遭國際孤立。

WHO在2002年嚴重呼吸道症候群(SARS)爆發時學到寶貴教訓，中國起初試圖掩蓋疫情。

部分專家說，WHO這次做得較好，但也有人擔心WHO在疫情爆發初期信賴中方數據和評估，且持續稱讚中國控制疫情，考驗WHO的全球公信力；然而此刻，全球亟需WHO。

智庫「外交關係協會」(CFR)全球公衛資深研究員黃嚴忠(Yanzhong Huang)說：「我擔心，我們能否在國際回應方面，有效恢復領導力；人們相信WHO守衛全球健康，因為它政治中立且專業。」

談李文亮之死 秘書長仍不說隱匿疫情

SARS疫情震驚中國且改變WHO回應威脅的方式，在危機夢魘中，更新的規範要求WHO回報新出現的傳染病，並賦予市民團體等非官方資源更廣泛的權力調查威脅，旨在避免隻手遮天。

黃嚴忠說：「稱讚中國領袖並非壞主意，但盼以專業、可靠的方式進行。」