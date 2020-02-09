新冠肺炎再奪命 53歲華中科大教授逝世

新冠肺炎再奪走一名專家。澎湃新聞報導，53歲的華中科大三級教授、博士生導師紅凌於2月7日因新冠病毒肺炎感染，醫治無效在武漢去世。

據報導，紅凌出生於1966年11月。1987年獲得武漢大學生物化學專業學士學位，1994年在美國亞利桑那大學獲得生物化學博士學位。生前為華中科技大學生命科學與技術學院教授、博士生導師。

紅凌同事透露，1月21日下午還曾與紅凌見面。他表示，紅凌是做基礎研究的，方向是遺傳學，分子生物學和生物化學，做的工作是很基礎的機制探索，「除了做研究沒有太多的愛好」。

紅凌主要研究方向是以模式動物果蠅和人體細胞為模型，研究人體重大疾病如腫瘤、心血管疾病等的基因和蛋白調控機制及調控網絡，研究與人體重大疾病及稀有疾病相關的基因UBIAD1的分子機制。

根據華中科大官網信息，紅凌還是中國國家科學獎評委、中國國家自然科學基金評委、中國抗癌協會納米腫瘤學會委員、中國稀有疾病研究聯盟全國協調主任。