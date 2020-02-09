少林寺捐100萬只口罩 網友：方丈大師哪買的？
新型冠狀病毒疫情嚴峻，中國各地口罩短缺，有報導指，河南嵩山少林寺捐贈了100萬只口罩到防疫一線。惟消息引起網民質疑「方丈大師哪來這麼多口罩？」，此外，網上有民眾怒批，「買一萬多只口罩打算捐贈，但收到的都是假貨」。
新京報報導，嵩山少林寺工作人員表示，在疫情發生後，世界各地的少林文化中心都大力支援，在海外購買了口罩等防護物品。其中，印尼少林修文化中心在當地募集幾十萬元用來購買醫療衛生用品。加拿大少林文化中心也向中國國內捐贈了口罩、防護服等醫用物資。
上述工作人員說，目前，各國少林文化中心在當地採購包括N95口罩、防護服、一次性醫用外科口罩、防護面罩、護目鏡等多種防護物資。目前，少林寺已透過多個渠道捐贈口罩100萬只，後續物資也將陸續抵達防疫一線，相關捐贈情況將即時向外界公布。
對此，有網友表示，「誰能告訴我哪裡能買到口罩？」「信仰的地方錢最多」「呼籲全國寺廟開門，信眾需要祈福啊！」
另據中新網報導，疫情當前，北京郝先生所在的單位打算購買一批口罩免費發放。他經朋友介紹，找到了一個販賣口罩的中間人梁姐，梁姐說她有3M、N95、一次性醫用口罩，但是價格比較貴。
郝先生最終決定訂購一種三層加厚醫用口罩，價格2.6元人民幣一個，共1萬2000只口罩。
貨收到了，郝先生開箱驗貨時卻發現，這些口罩外包裝上寫著「時尚口罩」，並不是什麼一次性醫用口罩。更過分的是，包裝上標識的執行標準是：GB2626-2006K N95（即N95型口罩）。郝先生怒批，「這不明顯是騙人嗎！」
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