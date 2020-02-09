湖北廣水政府發SOS：醫療人力、物資樣樣缺

新型冠狀病毒肺炎疫情湖北重災區至今收到各界捐贈醫療防護物資超1000萬件次，但不斷增加的病患，仍讓當地政府近日發出「SOS」公告向外求援，除了普遍難求的口罩及床位之外，從醫療人力到防護服、護目鏡、氧氣等幾乎樣樣都缺。對此，湖北省副省長曹廣晶表示，將對省裡相關城市保紅區不斷供，並全力保障捐贈物資快速到達。

曹廣晶表示，隨著疫情不斷變化，部分醫療物資短缺的情況可能還會突出。例如防護服產量增加了很多，但仍有缺口，例如7日防護服最低需求是5.94萬套，總供應有4.85萬套，還有1.1萬的缺口。湖北省醫用防護物資生產方面，N95口罩是特長，但護目鏡、負壓車等設備和物資，省內還沒有生產企業，非常迫切需要全國其他省市支持。

疫情最嚴重的武漢，在醫護人力、防護服、口罩、護目鏡、氧氣上供給均存缺口。湖北日報報導，以6日為例，武漢市醫用防護服當日需求是5.99萬件，缺口是4.14萬件；醫用N95口罩當日需求11.9萬個，缺口是5.68萬個；醫用護目鏡、面罩當日需求2.25萬個，缺口是1.92萬個。

武漢市肺科醫院院長彭鵬說，還有一個比較突出的問題就是氧氣供應不足，因為重症病人需要百分之百吸氧，但醫院的氧氣應用量已達日常用量峰值的10倍以上。

另廣水市人民政府日前也在官網發出「SOS！！！廣水緊急求援！！！」緊急求援公告稱，當地醫療資源極其匱乏，醫護人員日夜工作相當疲憊，「面對兇猛疫情難以應對」，急需醫療隊、物資等方面支援。廣水市第二人民醫院醫用防護面罩、醫用護目鏡、霧化機等物資以及洛匹那韋、丙種球蛋白等藥品庫存量均為「0」。

中國青年網指出，鄂州、天門、孝感、漢川等市也稱床位緊張、物資短缺。

鄂州市中心醫院人員說，醫院床位供不應求，「康復出院的比較少，進的人都還在排隊」。最急缺的是N95口罩、防護服、醫用外科口罩。臨床一線具有傳染病診療經驗的醫護人員也嚴重不足，已號召全市退休、離職醫護人員和個體醫務工作者加入，目前90多人報名。

天門市第一人民醫院物資科工作人員也表示，各鄉鎮衛生院、接收新冠肺炎患者的定點醫院都從該院領取物資，「用量很大」。孝感市安陸市人民醫院缺防護服、N95口罩、防護面罩，更缺專業的醫護人員，工作人員說，「連後勤保潔都快沒人做了，缺人，缺人，缺人！」

漢川市人民醫院負責募捐物資的工作人員凌軍說，從大年三十開始，全院1000多人都參與到救治中，「現在是超負荷在運行」。