郵輪傳疫情…世界夢號加驗船上員工 乘客最快11日下船
曾經接載8名新冠肺炎確診乘客的「世界夢號」郵輪，早前曾有35名船員及9名旅客曾出現發燒、上呼吸道感染症狀，經測試後結果均呈陰性；衛生署昨表示，審慎起見將為船上所有員工做測試，預計4天後（2月11日）才可完成檢測，員工若全部對測試呈陰性，旅客才可落船。
文匯報報導，曾接載8名確診新冠肺炎病毒內地旅客的「世界夢號」郵輪，繼續停泊在啟德郵輪碼頭。昨日衛生署記者會上，衛生防護中心港口衛生科總港口衛生主任梁耀康表示，截至8日下午4時，船上有35名員工及9名乘客出現發燒或上呼吸道感染症狀，全部樣本對新冠肺炎測試呈陰性。
至於在 1月 24 日已下船的206名乘客，衛生防護中心表示，現時已成功追蹤106人，當中 4人表示不適，已送往醫院檢驗，均證實對病毒呈陰性反應。
明報報導，民主黨立法會議員黃碧雲表示，政府應解釋拖延至昨日才為全船員工測試的原因，「點解唔3日前做決定？」質疑當局拖慢進度。
此外，涵蓋全球九成郵輪航運的國際郵輪協會發聲明，登船前14天內曾到中國、香港及澳門者，包括轉機的乘客及船員，協會成員將禁止他們上船。
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