港隔離令首日／161人強制檢疫 港男還沒回家就去逛街

昨日凌晨零時起，所有從內地到港或14日內曾到內地者，來港須強制檢疫14日。截至昨日下午4時，衛生署向161人發出強制檢疫令，當中143為香港居民；有148人居家檢疫。根據衛生署衛生防護中心要求，受檢者入境香港後，須於兩小時內到達指定地點，但有人明言不會遵守檢疫令，照常逛街；另有夫婦返家途中到街市買菜，未有於兩小時限期內返抵住所。

據報導，強制檢疫措施昨日生效，特首林鄭月娥傍晚表示，截至下午4時，有8953人入境，當中161人須接受強制檢疫。

報導指出，新政策下，任何由內地來港或過去14日曾到內地的人入境時，衛生署會發出強制檢疫令，該人須於兩小時內到達其住所、登記酒店或政府指定檢疫點。政府會透過電話聯絡及「隨機上門突擊檢查」，確保受檢者留在報住地點。

此外，政府會透過資訊科技總監辦公室的WhatsApp或微信的「實時地點分享功能」，查核受檢者是否身處申報地。WhatsApp持有公司facebook發言人澄清，WhatsApp在港並未為政府部門、警方等提供特別信息傳送服務。

報導說，有從內地回港的港人沒嚴格遵守檢疫令。一名香港男子明言會照常上班，不會接受隔離，明報記者尾隨他從深圳灣口岸乘巴士到旺角後，該男子於砵蘭街一帶遊逛，未有立刻返家。

大橋檢疫靠申報 「珠海/內地」沒人排

報導指出，港珠澳大橋昨日仍有每小時一班的「金巴」由珠海到港，澳門到港為半小時一班。昨有從澳門經大橋回港的香港市民表示，管制站有畫分不同隊伍，讓從內地或從澳門而來的人，分開辦理入境手續。但有港人說，僅靠主動申報，未必能堵截從珠海或內地回來的港人虛報資料以避開強制檢疫。

報導引述在澳門從事裝修的港人葉先生昨日說，在港珠澳大橋下車後，須先提交健康申報表，而昨香港段入境大堂分成兩路，一邊標示「去過珠海/內地」；另一邊標示「澳門」，指示旅客按出發地循不同隊伍辦辦理入境手續。葉先生說，沒有看到有人循「珠海/內地」那邊入境，認為不少人都是「跟大隊」。