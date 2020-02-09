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得武漢肺炎以為是感冒！女子吃藥症狀消失 導致11人遭感染
中國大陸北京近日新增一名武漢肺炎病例，起初該女子出現打噴嚏的症狀，自行服用感冒藥造成病情減輕消失，因此照樣外出唱歌，最後確診罹患新型冠狀病毒，導致11人遭到感染，疫情持續升溫。
綜合陸媒報導，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火提到，這名病患1月3日與家人搭飛機前往湖南長沙，1月5日搭火車前往湖北武漢，1月8日返回北京開始出現打噴嚏症狀，以為只是感冒，自行服用藥物後症狀也慢慢消失。
1月11日晚間，該名女子和丈夫及2位女兒到朋友家作客，兩家人外出吃飯並到卡拉OK店唱歌到半夜。1月24日女子友人夫妻接連發病，但他們不以為然，趁著過年期間到親戚家拜年，結果親戚家7個人都遭到感染，目前已有5人發病。
此外，女子友人照常上班，造成坐對面的同事也跟著染病，整起事件共有11人染上武漢肺炎。龐星火強調，「新型冠狀病毒主要透過飛沫及接觸傳播，因此人與人要保持一定的社會距離，減少不必要的聚會，疫情控制需要大家共同努力。」
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