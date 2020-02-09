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驚！鑽石公主號再傳百人身體不適 包括出現發燒症狀

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武漢精神衛生中心爆院內感染 副院長、80醫患中鏢

香港01 / 朱加樟
武漢新冠肺炎疫情嚴重，甚至有醫院爆發群聚感染。 新華社

武漢市精神衛生中心是湖北省最大的一所三級甲等精神專科醫院，編制床位950張，職工800餘人。

報導指，武漢市精神衛生中心的第一例新冠肺炎確診病例是在1月20日前後檢出的。24日開始，該院的老年心身病區也出現聚集性發燒現象，患者多出現高燒，後經核酸檢測，確診多例新冠肺炎病例。此外，該院二七院區的110病區也幾乎在同一時段出現了聚集性發燒情況，有20多名病人出現高燒徵狀，此後核酸檢測出至少50名陽性患者。

此外，據該院一名醫生透露，目前武漢市精神衛生中心包括副院長以及多名科主任、護士長在內的至少30名醫務人員確認感染了新冠肺炎。該醫生又稱，目前武漢市精神衛生中心累計轉到其他定點醫院的病人人數已達四五十人，主要去向是武漢金銀潭醫院。而在2月6日，武漢市精神衛生中心ICU已有一例確診病人死亡，死者為老年病人。

對於造成院內感染和醫務人員感染的原因，該醫生認為有兩個，一是醫院重視程度不足，二是防護物資和藥品未能及時到位。該醫生表示，前期醫務人員無防護裝備，後期防護裝備雖有改善，但是直到現在，進入污染區的醫務人員仍然沒有三級防護裝備，只能做到二級防護，面罩等物資緊缺。

院方要求受感染醫務人員自己回家隔離

報道又指，一名武漢市精神衛生中心的工作人員表示，新冠肺炎檢測結果為陽性的醫務人員提出，希望院方能安排統一管理，但院方的回覆是醫務人員自己回家隔離，聯繫社區，醫院目前沒有統一安排。

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文章授權轉載自《香港01》

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