吃火鍋致氣溶膠效應？醫學教授揭武漢肺炎空氣傳播疑團

上海市當局昨日（8日）舉行記者會，衞生防疫專家表示，武漢肺炎除可透過飛沫、接觸傳播以外，還可以透過「氣溶膠」（aerosol，氣霧）傳播，即是空氣傳播。氣溶膠傳播指，飛沫混合在空氣中，形成氣溶膠，懸浮於空氣中，人類吸入後會導致感染。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，當醫護人員進行霧氣生成程序，譬如吸痰、氣管插喉、支氣管鏡檢查、使用呼吸機等等，才會發生氣溶膠傳播；一般進食火鍋、三溫暖或使用熨斗產生的蒸氣，並不會增加空氣傳播病毒風險。香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅則稱，霧化飛沫可在空中飄浮遠達10米，傳染性亦比較高。

吸痰、氣管插喉等才會產生氣溶膠

氣溶膠傳播是指飛沫混合在空氣中，形成氣溶膠，旁人吸入後會受感染。由於飛沫中通常含有溶質（如氯化鈉），飛沫會迅速乾燥，收縮形成「飛沫核」。病原體會依附在飛沫核上，並能保持懸浮在空氣一段長時間，而且可能到達人體下呼吸道。至於接觸傳播就是飛沫沉積在物品表面，旁人接觸並使手部受污染後，再接觸口腔、鼻腔、眼睛等粘膜，導致病毒進入體內。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，當醫護人員進行霧氣生成程序，譬如吸痰、氣管插喉、支氣管鏡檢查、使用呼吸機等等，才會在醫院環境中發生空氣傳播。他強調，只有上述醫療程序才會產生飛沫核，引致氣溶膠傳播；而一般進食火鍋、三溫暖或使用熨斗，並不會增加空氣傳播風險。

Sars淘大花園氣溶膠傳播屬特殊例子

香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅稱，普通飛沫能在空中飄浮3米。他解釋，當患者使用呼吸機或吸痰器等醫療儀器時，飛沫會被霧化，壓力變得更大，可在空中飄浮遠達10米，傳染性亦比較高。他指出，2003年Sars淘大花園大量住戶受感染，因U型去水渠乾涸致隔氣失效，含病毒的水霧化後，透過抽氣扇發生氣溶膠傳播，屬非常特殊的例子。

醫生組織「杏林覺醒」也特別在FB專頁，解釋武漢肺炎是否可經空氣傳播。

上海防疫部門建議，為避免空氣和接觸傳播，家庭成員除了避免與疑似感染者分泌物接觸，不要共用個人生活用品之外，還建議使用公筷、快進食、少說話，避免握手和擁抱。

香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅。 香港01資料圖片／吳鍾坤攝

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文章授權轉載自《香港01》