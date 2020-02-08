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李文亮病逝前受訪：半個月能康復 仍要投入防疫

中央社 / 台北8日電
被視為武漢肺炎「吹哨人」的中國醫師李文亮最終因感染新型冠狀病毒而去世。歐新社

被視為武漢肺炎「吹哨人」的中國醫師李文亮最終因感染新型冠狀病毒而去世。紐時中文網今天刊登他入院治療期間的專訪，李文亮當時認為，自己半個月就能康復，之後仍要投入防疫前線。

紐約時報分別於1月31日和2月1日透過通訊軟體微信對李文亮進行採訪。當時，他已被一名病人傳染新型冠狀病毒而住院。

根據專訪內容，李文亮在回顧去年12月底揭露武漢肺炎疫情的過程時表示，當時已經有肺炎患者接受隔離治療，因此他懷疑病毒已經有人傳人的高風險。

他說，當時，同事之間對此有所討論，普遍認為SARS（嚴重急性呼吸道症候群）可能要捲土重來，要有心理準備，注意防護。

李文亮認為，如果官方能提前公布疫情資訊，「我想（防疫）會好很多，應該更公開透明」。如今看到那麼多人生病甚至失去親人，「挺難過的」。

對於警方認為他「造謠、認識錯誤」，李文亮則表示確實感到委屈，「但是只能接受。（我）明明出於好意，而且報告上寫的很清楚」。

至於自己的病情，李文亮則表示，他所接觸到的武漢病毒患者當時沒有症狀，「我就大意了」，「到她的家屬被感染，之後我才被感染，就發現傳播性比較強」。

他說，自己從1月10日開始咳嗽，「估計（康復）還要半個月吧」，「恢復後參加抗擊疫情，職責所在」。不過，他也坦言，住院期間很想念5歲的兒子還有預計6月生產的太太。

李文亮去年底在微信群組揭發武漢肺炎疫情，卻在今年1月3日被轄區派出所以「在網路上發布不實言論」為由警示和訓誡，並被要求在「訓誡書」上簽名。

疫情爆發後，李文亮被視為「吹哨者」之一，但年初卻在抗疫過程遭到感染，經全力搶救無效，7日凌晨2時58分病逝於武漢中心醫院，享年34歲。他的過世，掀起眾多中國網友要求言論自由的聲浪。

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