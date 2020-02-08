李文亮之死 中國民間發起全民真話日紀念

在言論審查的中國，武漢肺炎吹哨人、醫生李文亮之死掀起了民眾強大的憤怒。一些團體紛紛倡議將李文亮心跳停止（但非官方宣布死亡）的2月6日訂為「全民真話日」或「國家言論自由日」。

李文亮早在去年底就在社群平台的群組發出疫情預警，卻被警方當作「造謠」給予訓誡。他因為感染2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）去世，7日晚間，悲憤的民眾發起集體吹哨活動，紀念李文亮。

一份由北京大學教授張千帆、清華大學教授許章潤、獨立學者笑蜀等多人簽署的「致全國人民代表大會及常務委員會」公開信，要求把2月6日設為「國家言論自由日」（李文亮日），指出「沒有言論自由便沒有安全」。

他們以公民的名義提出5大訴求，內容包括落實憲法第35條賦予的言論自由權利；中國人不應再因言論而受到任何國家機器和政治組織的威脅；呼籲全國人民代表大會召開緊急會議，並討論如何立即保障公民的言論自由等。

另外，中國人權律師團發起設立2月6日為「全民真話日」，其倡議書指出，即使已經有首批8名醫生吹哨人被當作造謠者的惡例，但據統計，已有超過300人因本次疫情言論被抓捕，例如武漢市民方斌，他冒著被感染風險實地調查並公開疫情，卻多次遭到騷擾威脅。

這份倡議書指出，不否認有些人會造謠生事，但「應該區分造謠和發布資訊不完全屬實兩種不同情況」，公民不是權力機關，幾乎沒有能力掌握完全準確的新聞資訊，何況新聞事件的各種資料一直在變化中。

倡議書說，正是對言論的打壓造成了疫情的擴大，造成了無數的家破人亡，造成今日殃及全民且危及世界的社會悲劇。

有消息指出，李文亮的心跳在6日晚上9時30分左右就已經停止，但是因為當局意識到他的死會引起民眾強烈反應，所以應「領導」要求，又再以葉克膜（ECMO）搶救，醫院方面宣布李文亮7日凌晨2時58分病逝。但公眾多把2月6日看作他的忌日。

藉著李文亮之死引發的反思，也有網友以「清華大學部分校友」的名義，在7日發出「告全國同胞書」，提出5點訴求：

一、堅決反對把政治安全放在首位，「那是極端自私的小團體目標」；二、堅決反對（社群平台）封群封號；三、堅決反對現行的維穩思維和模式，反對與民為敵；四、堅決反對變災難為歌功頌德的盛會，一定要追究瀆職官員的責，「要追體制的責」；五、堅決反對倒退，「堅持鄧小平開創的廢除領導幹部終身制」。