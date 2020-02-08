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質疑患者病例 陸要我方公布武漢包機確診台商情況

港議員接「鑽石公主號」求助 部分旅客未獲所需藥物

香港01 / 記者彭焯煒／報導
郵輪「鑽石公主號」曾接載香港一名新型冠狀病毒肺炎確診個案患者，其後停泊在橫濱大黑碼頭接受檢疫。圖／擷自香港01資料照

武漢新型肺炎疫情持續，曾接載香港確診病人的郵輪鑽石公主號」，目前正停泊於日本橫濱大黑碼頭，至今共有64人確診感染新型肺炎，其餘乘客正在船上隔離。

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，今日（8日）陸續收到船上的香港人聯繫，他得知截至下午5時，求助的旅客仍未獲所需藥物，聯繫速遞公司運送亦遭拒絕。鄭泳舜指，部分人極需要心臟病等藥物，情況緊急，要求入境處及船公司從速支援。

鄭泳舜指，郵輪目前已駛出公海停留，清潔用品等日用品短缺，加上今日船上增添了兩名確診患新型冠狀病毒患者，部分香港旅客因語言問題，不明白船上指示，令他們感到擔憂。

鄭泳舜又說，據他所知，目前「鑽石公主號」有3000多名人士遭隔離，有200多人來自香港，郵輪將於明日返航回到橫濱，今日的物資補給也只能在海上處理，而船公司也陸續安排乘客可於日間到甲板，但電梯已停止使用。

要求中國大使館支援港人旅客

鄭泳舜指出，求助的香港旅客，與其他乘客一樣，已被隔離了三日。由於船上可能有長期病患者，他知悉日本方面今日已增派醫護人員上船，期望當局或船公司在有需要時，向旅客發放必要訊息，並照顧他們的需要。

鄭又稱，今日曾聯絡入境處，獲告知部門的協助居民小組已投入支援，因應事情緊急，他要求當局尋找中國大使館幫忙，對這批港人旅客在多方面支援，包括醫療方面，如有需要或考慮派員運送相關醫療物資，他亦會繼續跟進在「鑽石公主號」港人的情況。

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，今日（8日）陸續收到船上的香港人聯繫，他得知截至下午5時，求助的旅客仍未獲所需藥物，聯繫速遞公司運送亦遭拒絕。圖／鄭泳舜提供提供

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文章授權轉載自《香港01》

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