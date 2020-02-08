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探親完後染武漢肺炎！陸醫生隱瞞病情繼續接診被吊銷執業

香港01 / 記者謝茜嘉／報導
江西撫州樂安縣一名醫生隱瞞病情，繼續為病人接診，其後證實確診武漢肺炎，結果共169人在密切接觸後需被隔離，而該名醫生於周四更被當地衛健委吊銷執業資格。示意圖／Ingimage

大陸武漢肺炎疫情持續升溫，江西撫州樂安縣一名醫生卻因隱瞞病情，繼續為病人接診，其後證實確診武漢肺炎，結果共169人在密切接觸後需被隔離，而該名醫生於周四更被當地衛健委吊銷執業資格。防控辦其後於該醫生所住區域進行封閉式管理，禁止所有人出入，並於全區進行消毒，警方亦同時介入調查當中。

顏玉勝於樂安縣人民醫院任職五官科醫生，他的姪子本來於上海工作，於上月22日回鄉與顏玉勝見面，並有親密接觸，而當時二姪子及二姪媳亦在場。結果顏玉勝於4天後（26日）開始出現發燒、乏力、畏寒等症狀，但他未有在月底前按院方要求，如實上報身體狀況，反而繼續上班為病人接診。

直至30日，顏玉勝出現右肺下葉背段及左肺上葉節段性肺炎，他驚覺事態嚴重，遂向上層作出報告。據了解，他的姪子於上周六（1日）證實確診患有武漢肺炎，而顏玉勝、二姪子及二姪媳隨後亦同樣被確診。

由於顏玉勝在被確診前，有多天持續發燒的症狀，但他卻隱瞞病情繼續為病人接診，經調查證實與他有接觸者共169人，當中包括家人4人、醫院職員37人、就診病人73人及其他接觸者55人。當地防控辦已即時將其中94位密切接觸者集中隔離。

樂安縣衞健委黨委會研究決定，因顏玉勝違反疫情防控紀律，導致多人與他親密接觸後亦需被隔離，造成惡劣的社會影響，終決定吊銷顏的執業醫師資格證。當地公安亦同時進行調查。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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