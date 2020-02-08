南京抗疫女醫師去世 網友哀悼：又犧牲了一個

中國又一個抗疫醫師走了。51歲的南京市中醫院新型冠狀病毒感染肺炎防治工作小組組長、副院長徐輝，2月7日凌晨不幸因「突發疾病、搶救無效」逝世。網友哀悼：「又犧牲了一個，一路走好」、「該死的不死」、「為什麼死的不是隱瞞疫情的千古罪人」。

綜合媒體報導，南京衛健委微信公眾號指徐輝是因為「突發疾病、搶救無效」去世，但有媒體指她近日一直忙著對抗新型冠狀病毒肺炎，長時間勞累，導致下肢浮腫引起肺栓塞，6日晚回家後因不適急診入院，搶救無效去世。