南京抗疫女醫師去世 網友哀悼：又犧牲了一個
中國又一個抗疫醫師走了。51歲的南京市中醫院新型冠狀病毒感染肺炎防治工作小組組長、副院長徐輝，2月7日凌晨不幸因「突發疾病、搶救無效」逝世。網友哀悼：「又犧牲了一個，一路走好」、「該死的不死」、「為什麼死的不是隱瞞疫情的千古罪人」。
綜合媒體報導，南京衛健委微信公眾號指徐輝是因為「突發疾病、搶救無效」去世，但有媒體指她近日一直忙著對抗新型冠狀病毒肺炎，長時間勞累，導致下肢浮腫引起肺栓塞，6日晚回家後因不適急診入院，搶救無效去世。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言