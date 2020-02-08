又見吹哨人？雲南5醫「散布疫情信息」被拘
新型冠狀病毒肺炎疫情「吹哨人」李文亮醫師病逝引發網民大規模的「網路國葬」，但就在民眾祭奠李文亮的同時，在雲南文山縣，又有五名醫務人員因散布疫情防控信息被拘留處罰。
消息傳出，引發輿論批評，文山市公安局今天又表示，鑑於當前疫情防控工作的嚴峻性，暫緩執行對文某、余某、劉某、謝某的行政拘留決定。
人民網報導，文山市公安3日發現有人將疫情信息在微信圈中傳播，造成惡劣的社會影響，文山市公安局高度重視，及時受案調查。
經調查，認定文山州人民醫院文男、謝男、關男利用工作便利，私自拍攝患者相關信息散布，文山市人民醫院劉男、余男透過微信轉發傳播，其行為已觸犯《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，文山市公安局依法對文男、余男、劉男、謝男行政拘留10日，並處罰款500元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言