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又見吹哨人？雲南5醫「散布疫情信息」被拘

世界日報 / 中國新聞組／北京8日電
新型冠狀病毒肺炎疫情「吹哨人」李文亮醫師病逝引發網民大規模的「網路國葬」，但就在民眾祭奠李文亮的同時，在雲南文山縣，又有五名醫務人員因散布疫情防控信息被拘留處罰。 示意圖／歐新社

新型冠狀病毒肺炎疫情「吹哨人」李文亮醫師病逝引發網民大規模的「網路國葬」，但就在民眾祭奠李文亮的同時，在雲南文山縣，又有五名醫務人員因散布疫情防控信息被拘留處罰。

消息傳出，引發輿論批評，文山市公安局今天又表示，鑑於當前疫情防控工作的嚴峻性，暫緩執行對文某、余某、劉某、謝某的行政拘留決定。

人民網報導，文山市公安3日發現有人將疫情信息在微信圈中傳播，造成惡劣的社會影響，文山市公安局高度重視，及時受案調查。

經調查，認定文山州人民醫院文男、謝男、關男利用工作便利，私自拍攝患者相關信息散布，文山市人民醫院劉男、余男透過微信轉發傳播，其行為已觸犯《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，文山市公安局依法對文男、余男、劉男、謝男行政拘留10日，並處罰款500元。

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