感謝李文亮吹哨：我家因李醫師而避過一劫

被稱為新型冠狀病毒肺炎「吹哨人」的李文亮醫師走了，他早在去年在網上發布的「疫情警訊」，雖然讓他暫時背負了「造謠」的惡名，但也確實幫助了不少人。家人都在武漢的張江便自稱是因李文亮的「預警」而獲益的人，「我個人萬分感謝他，讓我一月初就開始讓家人朋友戴口罩。」

北青深一度報導，張江稱李文亮警示內容的截圖在1月1日傳到了他的高中群，「我是經歷過非典的人」。張江當天就立馬在網上下單，給家人購買了300個一次性口罩和三個防毒面罩。家人不信，張江就每天勸說、提醒。現在張江因工作停留在上海，家人在武漢不能下樓。張江稱，一家人因為李文亮「避免了這一劫」。

而在疫情爆發之後，最高人民法院微信公眾號1月28日發布文章稱，「儘管新型肺炎並不是SARS，但信息發布者發布的內容，並非完全捏造，但如果社會公眾聽信了這個『謠言』，並基於對SARS的恐慌而採取了佩戴口罩、嚴格消毒、避免再去野生動物市場等措施，這對我們今天更好地防控新型肺炎，可能是一件幸事。」基本算是非正式還了李文亮一個公道。

同樣的，在疫情爆發近一個月後，中國疾控中心流行病學首席科學家曾光，稱讚武漢公布疫情的8名「造謠者」，為「事前諸葛亮」。

而北京感恩公益基金會「守護者後盾行動」1月31日項目撥付第一筆10萬元「特別貢獻支持」款項，獎勵給了李文亮。「他是一個對工作負責、真實而敢於說出事情真相的人。他的行為客觀上讓更多人對病毒有了提前的防範。」這是北京感恩公益基金會對武漢醫生李文亮的評價。