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李文亮妻6月臨盆 李母：家破了，你說怎麼辦？

世界日報 / 中國新聞／北京8日電
7日宣告不治的武漢中心醫院醫師李文亮，引爆了中國激烈輿情。 歐新社

7日宣告不治的武漢中心醫院醫師李文亮，引爆了中國激烈輿情。李文亮家屬證實並沒有見到他最後一面，李文亮的遺體已被官方火化。李母悲傷的說：「媳婦二胎6月份馬上就要分娩了，你說怎麼辦啊？這個家，是不是破碎了？」

香港01報導，李母表示，李文亮的病情一度好轉，但近兩天急劇惡化。她表示沒有見到兒子最後一面，在李文亮離世後，院方立即將其遺體送往殯儀館，李父李母則返回醫院收拾兒子的遺物。

說起兒子，李母感到非常可惜，「孩子沒挺過來，34歲，他非常有潛力，非常有才華的孩子，不像會撒謊會什麼的人，都是忠於職守的人」。她難過的說，家裡親人誰也過不來，「就我們兩人在這裡挺著。 」

報導指出，日前網上流傳一份求助書，署名是李文亮妻子付雪潔。上頭寫道，他們全家需要到醫院隔離觀察，可是她還有一個5歲孩子沒人照看，懇求社會各界救助她「這個幾乎要坍方的家」。

對此，付雪潔7日在其微信朋友圈發布聲明澄清求助信並不是他們寫的，「本人是李文亮醫生的妻子，本人聲明先不接受任何個人捐款。 網上流傳的本人求助資訊均為不實消息。感謝社會各界對李文亮醫生及我們家人的關懷。 」

李父透露，李文亮去世後，女兒已一天都沒吃飯，且伴隨著發燒症狀，其一家人亦有發燒，準備前往醫院做檢查。

湖北之聲報導，獲知武漢市中心醫院李文亮醫師因感染新型冠狀肺炎去世的消息後，武漢市人社部門按疫情防控期間工作規定迅速啟動了工傷認定和工傷待遇支付程序。李文亮家屬將一次性領取工亡補助金78.502萬元（約11.2萬美元）、喪葬補助金3.6834萬元。

李文亮妻子工作的武漢愛爾眼科也啟動員工關愛計畫，表明願支付李文亮的2名孩子的生活津貼及學費，直至兩名孩子大學畢業。

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