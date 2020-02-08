「網路國葬」送李文亮！胡錫進：武漢欠他一個道歉

被稱為新型冠狀病毒肺炎「吹哨人」的武漢醫師李文亮7日凌晨去世，引發中國民眾的熱烈關注。大批網友透過網路對李文亮的去世表示追思和哀悼，因參與人士層次極廣、數量極多，因而被網友稱為是對李文亮的「網路國葬」。另外，不少身處「封城」之中的武漢民眾，於當天前往李文亮生前任職的武漢市中心醫院門口獻花悼念。

李文亮最早曾於2019年12月30日向外界發出新冠肺炎的警訊，但卻因「在互聯網發布不實言論」而遭公安單位「約談訓誡」，被指「造謠」，還被迫簽了訓誡書。在接診了新冠病肺炎患者後，隨後遭確診新冠肺炎，7日凌晨去世。

在武漢中心醫院門口，許多民眾自發前來獻花，也有不少穿著防護服的醫護人員前來悼念，有人靜靜駐足，有人默默流淚，有人留言「李文亮醫師，謝謝你來過」、「武漢會好起來的」。中國官媒環球時報總編輯胡錫進也發文表示，「武漢市欠李文亮一個道歉」。

法廣網報導，中國微博等網路社交平台，有人發起「今夜，我為武漢吹哨」活動，主張「讓我們今天晚上9時在家中點亮燈光、吹響口哨，祭奠為武漢吹哨、揭露疫情的李文亮醫師！讓我們用燈光和哨聲，祭奠在疫情中永逝、甚至來不及道別的親人、朋友、鄰居、同事和同胞。」另有網民上傳照片，顯示北京民眾在雪地裡寫上「送別李文亮！」緬懷李文亮，並打上地點「北京通惠河畔」。一位市民看著這些文字後，並在「亮」字右邊平直躺下，弄出一個感嘆號。

而在武漢中心醫院門口，許多市民把鮮花放在門口，鮮花卡片上寫著「英雄不朽」、「說真話做真人」。也有民眾獻上鮮花後默契摘下口罩，吹響口哨吹。

另據多維報導，胡錫進發文表示，對李文亮的訓誡書流到網上後，給了社會非常強烈的震撼。重要的是，這個人沒有做錯什麼。當疫情大爆發時，所有人都看到了李文亮是對的，相信他受了委屈。胡錫進質問，「武漢的主官們怎麼就不能在這個時候採取主動姿態，不僅還李文亮一個公道，而且主動解開讓無數人感到難受的那個心結呢？他們作為官員的擔當精神去了哪了？」