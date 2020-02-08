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香港採購口罩失利 醫管局：存量只剩一個月

中央社 / 台北8日電
香港特首林鄭月娥日前承認採購口罩「不是很成功」引發各方指責與民眾恐慌後，香港醫管局官員今天說，目前口罩存貨有1600萬個，但只夠用約一個月。 法新社

香港特首林鄭月娥日前承認採購口罩「不是很成功」引發各方指責與民眾恐慌後，香港醫管局官員今天說，目前口罩存貨有1600萬個，但只夠用約一個月。

香港醫院管理局聯網服務總監楊諦岡今天在香港電台節目說，公立醫院上個月的外科口罩使用量較多，「一個月使用量等於5個月」，目前存貨有1600萬個，但只夠用約一個月。

他說，由於中國大陸廠商供應不穩，要採購防疫裝備有一定困難，但醫管局會繼續與供應商溝通，目標是訂夠6個月的口罩，7個聯網也會謹慎控制存倉量，務求每位醫護人員都有防護裝備。

楊諦岡稱，如遇上物資供應不穩，政府已承諾會優先發送現有的物資給予醫護使用，2月份仍會有防護物資供應。

不過港府是否能確保醫護人員的防護物資不中斷，輿論普遍存疑。

綜合港媒報導，武漢肺炎疫情爆發後，香港出現口罩荒，港府1月底稱正在採購約3700萬個口罩，但林鄭月娥在4日記者會卻說採購口罩「不是很成功」，甚至呼籲公務員除特定情況，否則不可以佩戴口罩，「即使戴了都要除下」。

林鄭的「口罩說」一出，立刻引發各方痛批，她隔天在記者會道歉，並解釋這是為了「省口罩」。

據報導，港府應對口罩荒的無能，就連親政府的建制派也忍不住砲轟。

香港01報導，建制派6日炮轟物流署在1月31日發布的口罩標書，首要條件竟是「價低者得」，而且條件多多。身兼行政會議成員的建制派立法會議員葉劉淑儀直斥政府「非常愚蠢」，難怪無人問津。

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