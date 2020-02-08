武漢封城17天 每人相隔不到半公尺…超市最危險

「老婆要生了，孩子的臍帶都出來了，去醫院害怕交叉感染。」「全家五口人死了兩口，還有三口人等不到床位。」武漢封城17天，志願者李雄從封城第一天投入一線救助，他透露目前受疫情連鎖反映，其他生病患者已無處可去。在武漢目前最危險的地方就是超市，「空間密閉，每個人相隔不到半公尺，戴口罩依然很危險。」

「一條」自媒體報導，疫情爆發後，李雄加入中國民間最大的專業緊急救援機構藍天救援隊，但「志願者加上正式的工作人員，一共才十幾個人。我們來不及培訓就直接上崗了。」

武漢在小年夜宣布封城，迄今封城第16天，每天要接100、200通求救電話，李雄難忘的是，「有的人哭著哀求我們，你一定要幫我想想辦法。跟我們說話的時候，明顯聽到他呼吸困難，我們也只能眼睜睜地旁觀，安慰的話根本沒有用。」

武漢封城第16天，志願者披露現在最危險是超市。 取自一條

令他感觸最深的是，因為新冠肺炎擴散，其他病的患者幾乎都躲在家裡，不敢去醫院看病，「心臟支架出問題了，還有中風的，腦梗的，能幫他送到哪個醫院去？很多醫院都爆滿了。」

不過，李雄擔憂的是，武漢現在最危險是超市。他說，絕大部分人還是只能在家附近的大型超市去買菜。「大超市的菜場是現在最危險的地方，十點鐘門一開，黑壓壓的人群湧進去，每個人和每個人摩肩接踵，結帳排隊等了快一個小時，超市基本都密閉，戴著口罩也還是很危險。」

李雄透露，現在每天出門戴兩個口罩，酒精分裝成小瓶，隨身帶著，走到哪裡都噴。爸爸媽媽每天都向他哀求不要出門了。與病毒抗爭了16天，李雄說，未來還要咬緊牙關，繼續抗爭下去。